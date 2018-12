Els anticapitalistes es rebel·len contra Pablo Iglesias per les primàries

Les aigües baixen revoltes a Podem. Arran de la notícia sobre un possible avançament de les eleccions generals a maig de l'any que ve, la formació estatge ha començat a greixar la seva estructura territorial celebrant primàries a totes aquelles comunitats on encara no s'havien constituït les candidatures per a les pròximes eleccions.





Però això no ha agradat en el corrent anticapitalista liderat per l'eurodiputat Miguel Urbán, que ha criticat durament la direcció del partit. Urbán ha afirmat que les primàries s'han posat "amb calçador" en el calendari quan encara no han acabat les andaluses i que ara "no toca" parlar cap a dins, sinó cap a fora.





Els anticapitalistes sempre han estat la pedra a la sabata de Pablo Iglesias. Van obtenir una quota reduïda de suports a Vistalegre II, però és cert que conciten la simpatia de molts sectors del partit per la seva major "puresa" ideològica. Per aquest motiu Iglesias no s'oposés finalment al fet que Teresa Rodríguez, una altra de les caps visibles d'aquest corrent, constituís la seva marca blanca per concórrer a les andaluses al marge de l'estructura autonòmica de Podem i pactés lliurement amb Esquerra Unida i l'andalusisme.





Ara, els "anticapis", com se'ls coneix popularment, no descarten presentar una candidatura alternativa a la d'Iglesias per a les pròximes generals. Ja que s'ha obert la veda de manera precipitada, ells no anaven a ser menys que la direcció del partit.