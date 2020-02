Foment del Treball veu en la reunió Sánchez-Torra un bon pas per a l'estabilitat política i econòmica

El president de Foment de Treball, Josep Sánchez Llibre, ha defensat que la reunió de dijous entre el president de Govern central, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Quim Torra, ha estat un "primer pas" per a l'estabilitat política i econòmica i per posar fi al conflicte entre Catalunya i el conjunt d'Espanya.









Ho ha dit en declaracions als periodistes després que Sánchez es trobés aquest divendres a la seu de Foment del Treball, a Barcelona, amb una seixantena d'empresaris, entre els quals es trobava el president de CaixaBank, Jordi Gual; el president d'Agbar, Àngel Simon, i el president de Colonial, Juan José Brugera.





"No serà fàcil ni serà ràpid, però hem començat", ha valorat Sánchez Llibre i ha remarcat que els empresaris demanen calma, tranquil·litat i estabilitat política i econòmica per poder invertir i generar llocs de treball.













Sánchez Llibre ha demanat que els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) comportin inversió per a Catalunya perquè la capacitat econòmica del conjunt d'Espanya no es vegi "minvada" si les empreses catalanes no són competitives i no se soluciona el dèficit en infraestructures, i ha traslladat al president del Govern que treballaran perquè els comptes comptin amb el suport dels partits catalans.





El president de Foment del Treball ha recalcat que l'aposta per les infraestructures catalanes es pot traduir en "consorciar" Rodalies, el Port de Barcelona i aeroports entre Estat i Generalitat, a més d'invertir en acabar els trams ferroviaris pendents del Corredor Mediterrani.





Ha assegurat que Sánchez "és conscient" de la situació de les infraestructures a Catalunya i que s'ha mostrat molt receptiu, i ha explicat que també li ha demanat una fiscalitat competitiva, eliminar l'impost de patrimoni i harmonitzar els tributs cedits a les comunitats autònomes .





A la trobada amb el president de Govern central també han assistit el president de Cecot, Antoni Abad; la presidenta de Fepime Catalunya, Maria Helena de Felipe; president de Saba, Salvador Alemany; l'empresari hoteler Joan Gaspart, i l'empresari Enrique Lacalle, entre d'altres representants de l'àmbit empresarial.





REFORMA LABORAL





Sánchez Llibre ha defensat davant el president de l'Executiu central que no veuen que s'hagi de derogar algun element de la reforma laboral, sinó tot el contrari, que consideren que el que s'ha de fer és una "modernització" d'aquesta normativa.





Ha subratllat que la reforma laboral ha tingut "un bon comportament" en l'economia i ha estat útil, i que esperen que la derogació d'algunes de les seves parts es faci a través de la taula de diàleg social, amb patronals i sindicats, i no amb decrets llei.