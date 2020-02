Més carril bici i treure al Camp Nou de Barcelona: què li demanen els veïns a Colau

El trasllat de Camp Nou fora de Barcelona, una nova línia de tramvia per Via Laietana i una altra per l'avinguda Meridiana, fer més carrils bici, pacificar carrers o noves superilles són algunes de les primeres propostes dels barcelonins als pressupostos participatius que l'Ajuntament de Barcelona va posar en marxa aquest dilluns.





Amb aquesta iniciativa, els ciutadans poden decidir per primera vegada el 5% de les inversions municipals de forma directa, un total de 75 milions que serviran per impulsar els projectes que els veïns prioritzin per al seu barri i districte.









Entre els suggeriments que s'han registrat a la web decidim.barcelona es troba la de traslladar al Camp Nou fora de Barcelona, amb l'objectiu d'aprofundir en el procés d'implantació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) i recuperar espai d'equipaments per a la ciutat.





Una altra que destaca és la de crear una nova línia de tramvia per Via Laietana, una proposta impulsada per la plataforma #TramViaLaietana, que planteja que la nova línia una la plaça Urquinaona amb el Parc de la Ciutadella, pacificar el carrer en qüestió i afegir un carril bici.





Una usuària també proposa un tramvia per l'avinguda Meridiana que connecti Fabra i Puig i Glòries, encara que les peticions més demanades són la d'instal·lar més carrils bici i noves superilles, per exemple, a Sagrada Família, Camp de l'Arpa o a Sants.





En aquest sentit, altres usuaris proposen ampliar la superilla del Poblenou als carrers Tànger, Badajoz, Bolívia i Àvila, i la pacificació del carrer Tolrà i altres de barri de Carmel, al districte d'Horta Guinardó.





MÉS CARRILS BICI





Els usuaris demanen carrils bici al carrer Aragó, a Travessera de les Corts, al passeig Fabra i

Puig, a l'avinguda Vallcarca, a plaça Espanya i plaça Catalunya, i al passeig Maragall, entre d'altres.





Vianants del carrer Aragó cada dissabte a la tarda --en el marc de la mesura 'Obrim Carrers'--, la reforma de l'avinguda Roma o posar carregadors de cotxes elèctrics en tots els barris són altres de les peticions registrades.





Els ciutadans poden presentar les seves propostes fins al 27 de març amb un cost d'entre 50.000 i el 30% del pressupost assignat a el districte, fins a un màxim de dos milions d'euros.





Fins al 17 d'abril es desplegarà la fase de debat i recollida de projectes i propostes i la valoració tècnica i política, i del 20 d'abril a el 7 de juny es concretaran i votaran els projectes que finalment s'impulsaran.