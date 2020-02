Renfe restableix la circulació ferroviària entre Blanes i Maçanet

A partir de dilluns dia 10, es recuperarà la circulació de trens entre les estacions de Blanes i Maçanet - Massanes.





De dilluns a divendres, la línia RG1 modificarà l’horari en alguns trens entre 2 i 5 minuts sobre l’horari actual i prestarà servei entre Portbou/Figueres i Blanes. D’altra banda, la línia R1 entre Blanes i Maçanet es restableix amb un horari diferent a l’habitual per afavorir l’enllaç amb la línia R11 a Maçanet.





Derivat dels danys causats pel temporal des del passat 22 de gener, on es va enfonsar el pont de la riera de Tordera, es va tallar la circulació de la línia entre Malgrat i Maçanet. Actualment, no hi ha data prevista per la reposició d’aquesta infraestructura.





El servei es prestarà de la següent manera:





R1 – RG1 (Molins – l’Hospitalet – Maçanet – Figueres/Portbou)

Molins - L’Hospitalet – Malgrat: Servei habitual en tren

Malgrat – Blanes: Servei alternatiu per carretera

Blanes - Maçanet: Servei tren llançadora