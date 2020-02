El PSC assumeix que Torra boicotejarà la taula de diàleg per erosionar ERC

Els socialistes catalans estan més que convençuts que, per bé que hi hagi anat l'última reunió entre el cap de l'Executiu espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Quim Torra, aquest buscarà boicotejar l'acabat d'estrenar diàleg amb l'únic objectiu d'"erosionar" a ERC en un ambient ja de precampanya electoral.





Així ho traslladen fonts de la cúpula del PSC, el partit germà del PSOE a Catalunya i que dóna suport sense embuts l'actitud proactiva de Govern de Sánchez de presentar una agenda de propostes per a Catalunya en lloc de romandre de braços creuats com consideren que va estar l'Executiu popular de Mariano Rajoy, que va abusar, segons ell, de la justícia com a via única per combatre l'independentisme.





El fet que Torra no hagi torpedinat a la primera de canvi la taula de diàleg pactada entre PSOE i ERC en l'acord d'investidura de Sánchez no vol dir que el president estigui compromès amb el seu èxit. Tot el contrari, la direcció dels socialistes catalans no té dubtes que Torra tindrà moltes oportunitats per pretendre demostrar que no val per a res, en el seu intent de debilitar ERC.





Això sí, consideren que Torra no tindrà fàcil despenjar-se del diàleg en un moment en què la societat catalana mostra afartament del clima de conflictivitat i anhela iniciar una nova etapa de més calma social, segons el diagnòstic que es fa des del Govern central.









La prova que Sánchez també dubta de la voluntat de Torra --i per tant, de l'expresident fugat Carles Puigdemont, les ordres del qual segueix el president-- d'apostar pel diàleg es troba a la decisió inicial de Moncloa d'ajornar els inicis de la taula de diàleg a després de la formació d'un nou Govern després de les eleccions catalanes.





Al Govern espanyol són conscients que, en plena campanya electoral amb els dos socis de Govern competint per l'hegemonia de l'espai independentista i amb un Torra que no repetirà com a candidat, no és realista pensar que hi pugui haver grans avenços en aquesta taula. Per aquest motiu veien convenient posposar la seva constitució.





Però la pressió d'ERC, que va constatar com Junts va aprofitar aquesta decisió per qüestionar la utilitat d'entregar "xecs en blanc" a Sánchez, en al·lusió al pacte d'investidura dels republicans amb el PSOE, va obligar a Moncloa a rectificar. No només això, Sánchez va prendre la iniciativa i va proposar a Torra constituir la taula aquest mateix febrer, proposta que el president va acceptar.





JUNTS VOL GUANYAR TEMPS





En la seva reunió amb Sánchez, Torra no va donar pistes de quan pensa convocar les eleccions catalanes --fins ara només ha anunciat la seva intenció d'avançar-un cop que s'aprovin els pressupostos de la Generalitat--, però tant al PSC com al si de Govern espanyol sospiten que a Junts per Catalunya i, en particular al seu líder a l'exili Carles Puigdemont, els convé disposar de cert temps.





I és que a la cúpula del PSC es creu que ha estat Puigdemont el que ha convençut Torra que aguanti una mica més abans de convocar les eleccions perquè necessita temps per veure com evoluciona la qüestió de la seva immunitat com a eurodiputat, pendent que el Parlament Europeu es pronunciï sobre el suplicatori demanat pel jutge Pablo Llarena perquè se li aixequi aquesta immunitat.





Els socialistes catalans estan convençuts que Puigdemont aspira a anar de cap de llista a les eleccions a Parlament --tot i posteriorment renunciï a favor del nombre dos-- i hi ha qui opina que fins i tot pot desafiar l'Estat desplaçant-se a Espanya per fer campanya a

cas que per llavors mantingui la immunitat.





Més enllà dels interessos de Puigdemont, Junts necessita temps per anar debilitant a ERC, avui fort en les enquestes i amb potencial de creixement, a partir d'una estratègia que persegueix demostrar la inutilitat de la taula de diàleg pactada amb Sánchez per als fins independentistes per tal d'acusar els republicans d'haver-se "venut per un plat de llenties", com resumeix un veterà de PSC.





Només una ràpida confirmació pel Tribunal Suprem de la condemna a inhabilitació de Torra per negar-se a retirar els símbols independentistes de les dependències de la Generalitat podria accelerar la convocatòria electoral, sostenen a la cúpula del PSC, que no descarten que els comicis puguin caure en tardor vinent.





ELS PRESSUPOSTOS, QUAN ABANS





L'estratègia de Junts per erosionar ERC pel seu acord amb el PSOE presenta el risc que als republicans els flaquegin les cames i es vegin forçats a trencar amb els socialistes, el que podria traduir-se en que no col·laborin perquè s'aprovin els pressupostos Generals de l'Estat (es necessitaria al menys la seva abstenció).





Per això al PSC són partidaris que el Govern central presenti "com més aviat" el projecte de Pressupostos perquè no es vegin afectats per la dinàmica de la campanya electoral a Catalunya.





Unes nous comptes que es tradueixin en més diners i inversions per a Catalunya serviran a l'estratègia per la qual ha apostat ERC de ser més pragmàtics en nom de prioritzar les necessitats urgents de la ciutadania catalana sense renunciar a l'objectiu de l'autodeterminació, opinen els socialistes.





A la cúpula del PSC allunyen la possibilitat de governar a curt termini en tripartit amb ERC i els Comuns després de les catalanes. Les fonts consultades recorden que cap enquesta està donant que l'independentisme no sumi. I si sumen amb Junts, al PSC no veuen a ERC canviant d'aliats per ajuntar-se "amb els del 155".