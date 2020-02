Un britànic resident a Mallorca segon cas de coronavirus confirmat a Espanya

Aquest ciutadà britànic va estar en contacte del 25 a el 29 de gener passat a França amb una persona que ha donat positiu pel virus de Wuhan. Va presentar fa una setmana un quadre respiratori lleu amb febre que li va durar menys d'un dia.









Aquest resident a Marratxí va alertar el mateix de la situació a les autoritats sanitàries divendres passat, a través d'un correu electrònic. De seguida es van activar els protocols. L'home va relatar els símptomes que havia patit feia uns dies, després d'estar en contacte amb l'afectat, i ha detallat en el correu que es dirigia a Son Espases pel seu propi peu. Quan va arribar ja s'havia activat el protocol a l'hospital i no va estar en contacte amb altres pacients. El 061 posteriorment va recollir la seva dona i les seves dues filles de 7 i 10 anys i les va traslladar a centre hospitalari, on els van fer els exàmens de rigor. La filla gran tenia febre i va donar positiu en grip B.

















El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències de el Ministeri de Sanitat, Fernando Simón, ha informat aquest matí en roda de premsa que les autoritats sanitàries de les Balears "estan tractant d'identificar a tots els contactes" que ha tingut el primer pacient amb coronavirus a Mallorca i que el cas de coronavirus de Mallorca no suposa un increment del risc a Espanya.





Salut, a través d'un comunicat, ha demanat respecte a la privacitat dels pacients i ha volgut traslladar un "missatge de tranquil·litat i de confiança" en la tasca que desenvolupen tots els professionals de la salut i en el treball coordinat amb el ministeri de Sanitat. Així mateix, la conselleria ha recordat que davant qualsevol dubte, la població es pot adreçar a el servei d'atenció telefònica 061 'Salut Respon'.





EL GOVERN BALEAR HA ACTIVAT ELS PROTOCOLS A L'ILLA





Les autoritats de les Balears estan tractant d'identificar totes les persones que van estar en contacte amb l'infectat. Sembla ser que qui va poder tenir una trobada casual té poc risc de contagi y qui una relació més estreta implicaria prendre majors precaucions.





El període de risc de contagi abraça tan sols als dies en què l'home presentava símptomes i que les mateixes autoritats mèdiques seran les que es posin en contacte amb els sospitosos. La filla gran d'aquesta família presentava febre i vòmits aquest dissabte, però finalment només té una grip i aquest diumenge començava a remetre.

















Des de l'Hospital de Son Espases, la directora general de Salut Pública Maria Antònia Font ha aclarit que se seguirà un full de ruta amb l'home i una altra de diferent amb la resta de la família. La dona i les filles no estan hospitalitzades com a tal, però romandran aïllades en una zona que els ha habilitat el centre mallorquí.





Amb el ciutadà britànic es seguirà el protocol establert i se li prendran mostres diàriament fins que surti negatiu en dues proves consecutives. "La càrrega de virus és baixa, de manera que el grau de contagiabilidad és baix. A més es troba a la part final de la malaltia ".





SEGON CAS De CORONAVIRUS A ESPANYA





La crisi sanitària del coronavirus va començar a la Xina a principis de gener i poc a poc ha anat estenent-se i arribant a més països. La xifra de morts a la Xina ja s'eleva a 811 i ha superat els 774 morts que va deixar la SARS. Tot i això, des del Ministeri de Salut volen traslladar un missatge de tranquil·litat i confiança als serveis sanitaris de país.





Aquest seria el segon cas de coronavirus confirmat a Espanya, després que el passat 1 de febrer un alemany donés positiu a l'illa de la Gomera. Per al Ministeri de Salut tant el cas de Mallorca com el de les Illes Canàries són molt semblants. Es tracta de dues persones que s'han infectat fora del territori nacional i això no s'incrementa un risc de transmissió a Espanya.





L'oftalmòleg Li Wenliang, de 34 anys, va ser "desafortunadament contaminat durant la lluita contra l'epidèmia de pneumònia del nou coronavirus", va dir en el seu compte de la xarxa social Facebook, l'hospital central de Wuhan.









La zona zero de l'coronavirus Wuhan.





La primera persona que va morir pel nou coronavirus fora de la Xina va ser un ciutadà xinès a Filipines. A més de la Xina continental i les regions xineses de Macau i Hong Kong, hi ha altres casos confirmats d'infecció en més de 20 països. L'Organització Mundial de la Salut va declarar el 30 de gener una emergència de salut pública internacional, el que pressuposa l'adopció de mesures de prevenció i coordinació a escala mundial. Una emergència de salut pública internacional requereix l'adopció de mesures de prevenció i coordinació a escala mundial.









El coronavirus de Wuhan ha deixat 812 morts a la Xina i més de 37.000 infectats a tot el món. A França, on s'ha infectat aquest ciutadà britànic resident a Marratxí, les autoritats sanitàries gales han confirmat onze casos. És la sisena vegada que l'OMS declara una emergència de salut pública d'abast internacional. Per declarar-la, l'OMS va considerar tres criteris: una situació extraordinària, el risc d'una ràpida expansió a altres països i el requisit d'una resposta internacional coordinada.





COM PROTEGIR-SE DEL CORONAVIRUS SEGONS L'OMS





Les recomanacions estàndard de la OMS dirigides a el públic en general a fi de reduir l'exposició a diferents malalties, així com la seva transmissió, inclusivament en matèria d'higiene de les mans i respiratòria i de pràctiques alimentàries innòcues, són les següents:





Renteu-vos les mans freqüentment amb un desinfectant de mans a base d'alcohol o amb aigua i sabó; a l'tossir o esternudar, cobriu-vos la boca i el nas amb el colze flexionat o amb un mocador - tiri el mocador immediatament i renti les mans. Eviteu el contacte físic amb qualsevol persona que tingui febre i tos. Si té febre, tos i respira amb dificultat, busqui atenció mèdica el més aviat possible i informe al seu metge dels llocs als quals ha viatjat anteriorment. Si visita mercats d'animals vius en zones on s'han registrat casos de el nou coronavirus, eviti el contacte directe sense protecció amb animals vius i amb les superfícies en contacte amb aquests animals. Eviteu el consum de productes animals crus o poc cuinats. La carn crua, la llet o les vísceres d'animals s'han de manipular amb cura per tal d'evitar la contaminació creuada amb aliments no cuinats, d'acord amb les bones pràctiques en matèria d'innocuïtat dels aliments.









