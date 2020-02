Junqueras no renuncia a la independència però s'obre a una consulta sense autodeterminació

L'exvicepresident de la Generalitat i líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat aquest diumenge que "mai" s'aixecarà de la taula de diàleg amb el Govern i que la seva formació no renuncia a un referèndum per la "autodeterminació".





En una entrevista al programa 'Lo de Évole' a La Sexta, Junqueras ha defensat que la taula serveix per "dialogar, negociar, i potser per acordar alguna cosa". "No ens aixecarem mai de cap taula. No renunciarem a un referèndum d'autodeterminació i intentarem pactar com fer-ho", ha explicat, que ha afegit que no renuncia "a sumar majories necessàries per aconseguir aquest objectiu".









El president d'ERC també ha confirmat que "hi haurà consulta" als ciutadans catalans, tot i que ha afegit que el contingut de la votació es limitarà al que "acordat" amb el PSOE en la taula de diàleg. Així, ha insistit que els socialistes s'han assegut a parlar amb les formacions independentistes "perquè no hi havia una altra solució aritmètica" per tirar endavant la investidura.





Sobre l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, Junqueras ha afirmat que "dependrà de les actituds, confiances i continguts" que ofereixin els socialistes. "Tot està entrellaçat. No hi ha cap factor decisiu", s'ha limitat a respondre. No obstant, ha assegurat que l'avançament electoral a Catalunya no ha de perjudicar la relació d'ERC amb l'Executiu de Sánchez. "Estem per ser útils als ciutadans tingui el cost electoral que tingui", ha conclós.





"EL PSC VA APLAUDIR LA NOSTRA PRESÓ"





Respecte a un possible pacte amb PSC per formar un hipotètic govern a la Generalitat, el líder dels republicans ha apuntat que els socialistes catalans "hauran de baixar la mirada" perquè "han aplaudit coses injustes". A més, ha destacat que "una cosa és dialogar" amb el Govern central i una altra "governar amb els que fan tot el possible perquè segueixis a la presó".





"Al PSC li recordaré que, sabent que som innocents, va aplaudir la nostra presó", ha assenyalat Junqueras, que no ha tancat la porta a un nou govern amb Junts per Catalunya (JxCat). "Hem estat víctimes de la mateixa repressió", ha explicat.





En aquest sentit, Junqueras ha mostrat "respecte" pel president de la Generalitat, Quim Torra, i ha evitat cap crítica per l'avançament electoral. "El president té tot el meu respecte, tota la meva estima i tota la meva consideració i li desitjo que també ho faci el millor possible", ha argumentat.