Sony, la cinquena companyia que no assistirà al Mobile pel coronavirus

Poques hores després que Amazon confirmés que no assistiria al Mobile World Congress (MWC) com a mesura de precaució pel coronavirus, Sony ha anunciat que farà el mateix.





Sony se suma així a la cascada d'empreses que cancel·len la seva assistència a la important cita anual del Mobile.





La multinacional assegura que "ha estat seguint de prop l'evolució de la situació després del nou brot de coronavirus, que va ser declarat d'emergència mundial per l'Organització Mundial de la Salut el 30 de gener de 2020".





"Atès que concedim la màxima importància a la seguretat i el benestar dels nostres clients, socis, mitjans de comunicació i empleats, hem pres la difícil decisió de retirar-nos de l'exposició i participació en el MWC 2020 a Barcelona".





La companyia sí ha decidit mantenir la seva conferència de premsa pel 24 de febrer a les 8.30 hores, perà a través del seu canal oficial en Youtube.





AMAZON





A última hora d'aquest diumenge Amazon justificava la seva absència a la cita: "A causa del brot i les contínues preocupacions al voltant del nou coronavirus, Amazon es retirarà d'exhibir i participar al Mobile World Congress 2020", han explicat les mateixes fonts.





Les altres firmes que ja havien anunciat el mateix són Ericsson, Nvidia i LG.





El MWC s'ha de celebrar de dilluns 24 de febrer a dijous 27 en els recintes de Fira de Barcelona a la capital catalana i a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





La GSMA, entitat organitzadora del MWC, ha lamentat el divendres 7 de febrer la decisió d'aquestes empreses de no participar en l'edició de 2020 de l'esdeveniment mundial més gran de la indústria mòbil i va admetre que la seva absència tindrà impacte en la convocatòria d'aquest any, però la convocatòria "continuarà segons el previst".





NI ARRIBATS D'HUBAI I CONTROLS MÈDICS





Els participants al Mobile arribats d'Hubai (Xina) no podran accedir a l'esdeveniment mundial de mòbils i la GSMA, entitat organitzadora, mesurarà la temperatura a tots els assistents, com a mesura preventiva pel coronavirus.





A més, totes les persones que hagin estat a la Xina necessitaran una prova que demostri que han estat fora de país 14 dies abans de l'esdeveniment, ha anunciat el director executiu de GSMA, John Hoffman.





L'organització ha anunciat que seguirà endavant en l'organització de l'esdeveniment mundial de mòbils i que es prendran aquestes mesures addicionals de seguretat per prevenir riscos pel coronavirus.





Els assistents també hauran d'"autocertificar" que no han estat en contacte amb ningú infectat pel coronavirus, ha indicat el comunicat després que Amazon, Ericsson, Nvidia i LG hagin anunciat que no assistiran a la sala.





La GSMA ha confirmat que alguns grans expositors han decidit no venir a la sala aquest any i que altres estan contemplant prendre mesures, però Hoffman ha destacat: "Seguim sent més de 2.800 expositors", i afegit que la situació evoluciona constantment, el que requereix una ràpida adaptabilitat.