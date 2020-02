Nou capítol del culebró sobre l'herència de l'amo d'El Corte Inglés

El conflicte entre els familiars de l'amo d'El Corte Inglés, Isidoro Álvarez , mort el 14 de setembre de 2014, sembla no tenir fi. Diversos accionistes, tots ells familiars, presenten una denúncia sobre una altra en un culebró jurídic infinit que s'està enquistant en els tribunals on hi ha, a dia d'avui, oberts diferents fronts.





María Antonia Álvarez (mare de Dimas Gimeno)





L'advocada de la mare de Dimas Gimeno -expresident dels grans magatzems i cosí de l'actual presidenta-, ha presentat una denúncia davant la Fiscalia Anticorrupció de l'Audiència Nacional per presumptes irregularitats durant el judici sobre l'herència d'Isidoro Álvarez i sobre la suposada desaparició de 5 milions d'euros de part de l'herència en favor de María Antonia Álvarez -mare de Dimas Gimeno.





El passat 3 de febrer, la Fiscalia Anticorrupció va rebre una denúncia, en la qual se li sol·licita que investigui el canvi de ponent del cas, a la secció 10 de l'Audiència Provincial de Madrid, a el magistrat José Manuel Arias Rodríguez, la idoneïtat de la qual posa en dubte l'escrit de l'advocada d'acord amb la "suposada" relació "entre aquest magistrat i Ramón Hermosilla, recurrent de l'apel·lació objecte de suposades irregularitats i marmessor del testament de Isidoro Álvarez, així com comptador partidor de l'herència, en la qual suposadament es van usurpar cinc milions d'euros a María Antonia Álvarez "atès que" l'empresari Jesús Gómez Castaño, va denunciar al jutge Sánchez Franco de demanar diners per influir favorablement en un plet que tenia contra el Deutsche Bank.





I el denunciant -Jesús Gómez Castaño- hauria sol·licitat investigar un altre canvi de ponent en el seu judici, presumptament consentit per José Manuel Arias ". En aquest consentiment de canvi de ponent i la relació entre el marmessor de l'herència i els dos jutges estarien les "presumptes irregularitats" que s'haguessin comès en el judici sobre l'herència d'Isidoro Álvarez.





Afegeix l'advocada de la germana d'Álvarez que "ha d'investigar causes relacionades amb resolucions de l'Audiència Provincial de Madrid i defensades pel despatx d'advocats ONTIER -del qual Hermosilla és president d'honor- i relacionades amb divorcis i temes familiars de personalitats rellevants d'aquest país, que han tingut en aquests jutges un clar canvi de rumb en els seus recursos d'apel·lació". Pel que l'embolic per una herència podria tenir conseqüències insospitades en altres assumptes ja jutjats.