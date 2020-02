Generalitat i Ajuntament de Barcelona asseguren que el Mobile no se suspendrà

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, ha assegurat aquest dilluns 10 de febrer que el Mobile World Congress (MWC) "en cap cas" se suspendrà ni es retardarà, i ha demanat no generar alarmismes, després de les cancel·lacions d'empreses com Ericsson, Nvidia, LG, Amazon i Sony davant el brot de coronavirus.





En una entrevista de Rac 1, Puigneró ha defensat que té "plena confiança" que el MWC es desenvoluparà amb normalitat i ha indicat que ho tenen tot preparat.









"Estem, evidentment, preocupats pel que està succeint amb el tema del coronavirus i estem prenent les mesures perquè tot vagi amb normalitat, però (MWC) no s'aguanta per un fil", ha exposat.





Aquest mateix dilluns la multinacional Sony anunciava que no assistiria a la cita, com ja ho havien confirmat Amazon, Ericsson, Nvidia i LG.





El conseller de Polítiques Digitals ha remarcat que no s'ha produït cap cas de coronavirus a Catalunya: "És un lloc segur de coronavirus".





"El que no podem permetre és que se'ns s'inoculi, en aquest cas, el virus de la por, que seria el pitjor que ens podria passar", ha valorat Puigneró.





Ha emfatitzat que "no hi ha cap motiu" per no anar al Mobile i ha dit que estan en contacte permanent amb els organitzadors de la sala, la GSMA.





"Cada any surten qüestions sobrevingudes respecte al Mobile. Aquest any que ens pensàvem que tot ja ho teníem controlat, va i apareix aquest coronavirus", ha exposat, i ha recalcat que GSMA, Fira de Barcelona i Generalitat estan preparats per tornar a fer un bon saló.









Sobre les empreses que han anunciat que no assistiran, Puigneró ha sostingut que el nombre total de les que vindran al MWC "són moltes més" i que no vénen per les polítiques d'empresa que no deixen viatjar als seus treballadors pel món davant el brot, no per una qüestió exclusiva de la sala o de Catalunya.





"BARCELONA ESTÀ PREPARADA"





Per la seva banda, el primer tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha assegurat que GMSA, entitat organitzadora del Mobile, no contempla una altra opció que no sigui la de celebrar l'esdeveniment del 24 al 27 de febrer, tot i les empreses que han decidit cancel·lar la seva assistència per prevenció pel coronavirus.





"La ciutat de Barcelona està preparada per acollir aquesta edició del Mobile. Tots els serveis públics de mobilitat, de seguretat i també els sanitaris estan preparats", ha explicat Collboni aquest dilluns en declaracions als periodistes, i ha assegurat que les administracions estan treballant per garantir tots els serveis públics.









Pel que fa a les empreses que han decidit no participar en aquesta edició del MWC (Sony, Ericsson, Amazon, LG i Nvidia), ha dit que és una decisió que correspon a les mateixes empreses i que espera que l'any que ve sí puguin venir, i ha celebrat que hi hagi 2.800 expositors que confirmen la seva assistència.





Collboni ha apuntat que no hi ha cap canvi respecte als últims dies, i ha enviat un missatge de tranquil·litat perquè "les administracions públiques estan treballant per garantir la mobilitat, la seguretat i la salut", i que ho fan seguint les indicacions de les mateixes autoritats sanitàries i de l'Organització Mundial de la Salut (OMS).





En aquest sentit, ha incidit que GSMA està treballant amb normalitat i ha sostingut que aquesta edició "se celebrarà en les dates previstes i en els formats previstos".