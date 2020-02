Mobile: Aquí hi ha gat amagat

Llegeixo avui que Sony s'ha pujat a la grup del carro de rosegadors que abandonen el vaixell del Mobile, que ja incorpora alguns noms notables com Ericsson, LG i Amazon, terroritzades perquè el coronavirus s'encomani als seus empleats i clients que visitin Barcelona.





Curiosament, el Mobile té com a veïns institucionals, a uns 600 metres aproximadament, a dos dels hospitals de referència de la sanitat espanyola i catalana, que atenen milers de persones i curen les malalties més perilloses del planeta amb uns equips d'investigació i de altes prestacions quirúrgiques que són l'enveja de mig Europa. I això ho escric per experiència, ja que, a l'Hospital de Bellvitge i a l'Oncològic, pas molts dies curant del càncer que ha decidit ser el meu company de viatge vital aquests dos últims anys amb l'ajuda de grans professionals de tots dos hospitals.





O sigui: que el d'aquestes empreses és pura pose institucional i, sobretot, sospito que obeeix, com ja afirmen alguns dels nostres polítics, a interessos econòmics inconfessables per fer desaparèixer la marca Barcelona com el que és, una seu immillorable per als fabricants tecnològics mes importants del món.





És clar que, als països en què estan Amazon, Sony, Ericsson i LG, els convé que Barcelona perdi potència i imatge institucional perquè si sona la flauta, algun d'ells recolliria el testimoni del Mobile amb indissimulada satisfacció. Això ho farien minimitzant que la seva capacitat de reacció sanitària davant d'una epidèmia com el coronavirus és infinitament inferior a la que ofereix la capital de Catalunya ja que, per pura casualitat, el Mobile es va muntar des dels seus inicis en les proximitats de grans i prestigiosos hospitals. "Petit detall" de què res escriuen en les seves notes oficials els que s'escapoleixen, una cosa especialment rellevant si del que estem parlant és de la salut d'empleats i visitants del Mobile. Per no afegir totes les mesures específiques adoptades pels governs d'Espanya i la Generalitat per garantir la seguretat i atenció sanitària de l'esdeveniment.





Per cert, l'aeroport internacional de Barcelona també està físicament ubicat a les proximitats del Mobile i es tracta d'un dels ports més importants de la Mediterrània. A més, Barcelona té una gran xarxa d'autopistes, per si cal fer una evacuació o enviament d'ajuda urgent. Molt poques ciutats del món poden oferir semblants prestacions.





I si tot això no és suficient, sempre li queda als organitzadors catalans la possibilitat d'oferir a tots els que vulguin venir i ara tinguin dubtes, una altra data propera a l'estiu que permeti a l'Organització Mundial de la Salut, ja ningú més, anunciar millors notícies sobre la involució d'aquesta pandèmia que té, amb l'esforç de tots, de trobar la teràpia i la vacuna que salvi vides i dissipi la por global i empresarial que ara ens preocupa.