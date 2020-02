Barcelona reprèn la campanya contra motos en voreres estretes

L'Ajuntament de Barcelona ha reprès aquest febrer la campanya 'Ciutat de Vianants' per treure motos estacionades en voreres estretes i zones de vianants i fomentar que aparquin a la calçada, en aparcaments subterranis i en voreres senyalitzades i amb l'amplitud necessària.









En declaracions a la premsa, la regidora de Mobilitat de Barcelona, Rosa Alarcón, ha dit que des d'aquest dilluns de desplegaran informadors en zones "prioritàries" per explicar la normativa i explicar les alternatives més properes.





Després de la fase informativa, la Guàrdia Urbana iniciarà un període d'avisos a través de notificacions als motoristes, i, finalment, s'iniciaran les sancions i retirada de motos estacionades incorrectament.





Alarcón ha afirmat que l'objectiu és "recuperar les voreres" per als vianants i alliberar d'obstacles, especialment per a les persones amb mobilitat reduïda i les que porten cotxes per a nadons, en una campanya que ja es va iniciar el 2017.





El consistori preveu que la campanya sigui especialment "intensiva" al barri de la Vila de Gràcia, on s'han detectat més de 2.000 motos estacionades de forma irregular a la vorera, el que genera problemes d'accessibilitat.





El regidor de districte de Gràcia, Eloi Badia, ha assegurat que en el perímetre format per Travessera de Gràcia, Gran de Gràcia, Diagonal i Via Augusta s'han arribat a detectar fins a 150 motos mal aparcades, en una zona amb "alta densitat de col·legis".





A Barcelona hi ha més de 70.000 places d'aparcament senyalitzades per a motos, sense tenir en compte les voreres en què està permès estacionar, el que, segons Alarcón, puja fins a les 175.000 places, i a les quals s'han de sumar les que hi ha en aparcaments subterranis .





Segons l'ordenança, es pot aparcar en paral·lel en voreres d'entre tres i sis metres d'amplitud, i si la vorera mesura més de sis metres, es pot estacionar en semibateria, sempre que hi hagi més de tres metres lliures per passar.





Alarcón ha assegurat que, des que es va iniciar aquesta campanya el 2017, s'ha reduït un 44% les motocicletes mal aparcades en vorera en les zones en què s'ha actuat, i ha avançat que la mesura s'estendrà durant tot el mandat.