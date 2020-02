Arrimadas encara veu temps per tirar endavant 'Mejor Unidos' a Galícia i Euskadi

La portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Inés Arrimadas, s'ha mostrat convençuda aquest dilluns que "si hi ha voluntat política" dóna temps a tirar endavant la seva proposta de 'Mejor Unidos' de cara als comicis de Galícia i Euskadi a tot i l'avançament electoral perquè se celebrin el proper dia 5 d'abril.





"Si hi ha voluntat política, jo crec que si ens donarà temps", ha indicat Arrimadas, que ha defensat que igual que el "nacionalisme s'uneix" els constitucionalistes han d'intentar "sumar esforços, cadascú en el seu espai", pels interessos dels espanyols.









En aquest sentit, la candidata a liderar el partit taronja ha indicat que era "previsible" que es produís aquest avançament electoral i per això ja s'han posat en marxa els contactes perquè aquesta fórmula pugui ser realitat i ha explicat que s'han enviat cartes a PP, PSOE, UPyD i membres de la societat civil per intentar tancar acords.





"Hem enviat la carta al PSOE amb poques esperances que vulguin sumar-s'hi. Però que per nosaltres no quedi", ha admès en declaracions a Onda Cero. En aquest sentit, ha defensat aquesta fórmula de "acords transversals i excepcionals" en "territoris i circumstàncies excepcionals" i ha censurat que qui s'ha sortit de l'"espai socialdemòcrata" ha estat el PSOE.





"Ningú dubta que Ciutadans segueix sent el centre liberal a Espanya, el que passa és que el 'sanchisme', juntament amb Podem, s'ha anat cap als extrems, i així és més difícil pactar amb l'esquerra", ha censurat.





En aquesta línia, ha reiterat que tendeixen la mà a referents de l'espai socialdemòcrata com a militants del PSOE que no comparteixen "la deriva sanchista" i no estan còmodes dins el partit i els agradaria un acord entre constitucionalistes que arraconi als nacionalistes.