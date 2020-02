El PP i Cs tenen 10 dies per formalitzar coalicions electorals al País Basc i Galícia

El PP i Ciutadans només disposen de 10 dies per formalitzar coalicions per a les eleccions basques i gallegues que se celebraran en les dues autonomies el proper 5 d'abril, de manera que aquest termini finalitzarà el proper 21 de febrer si aquest dimarts es publiquen en els seus respectius butlletins oficials la convocatòria dels comicis.













La decisió del lehendakari, Iñigo Urkullu, i el president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, d'avançar les autonòmiques en les seves autonomies -per separar-se del procés electoral a Catalunya- obliga PP i Cs a accelerar la maquinària electoral i els contactes per veure si és possible concórrer en coalició.





En concret, la llei electoral basca assenyala en el seu article 49.2 que els partits i federacions que estableixin un pacte de coalició per concórrer conjuntament a el Parlament basc "han de comunicar a la junta electoral corresponent en els 10 dies següents a la convocatòria". En aquesta comunicació haurà de figurar el nom de coalició, les normes per les quals es regeix i les persones titulars dels seus òrgans de direcció.





Amb la publicació aquest dimarts, 11 de febrer, en el Butlletí Oficial del País Basc (BOPV) del decret de dissolució de la Cambra basca i la convocatòria dels comicis, aquest termini finalitzarà el proper divendres 21 de febrer. Un termini similar figura per a Galícia, on la llei electoral assenyala que el representant de la coalició ha de ser nomenat en els primers 10 dies.





El PP es planteja aquesta coalició en el cas del País Basc, no de Galícia, on creu que la llista del partit que encapçala Feijóo ja representa l'esperit d'Espanya Suma. No obstant això, sí que vol buscar un acord amb Cs per a Euskadi.





Fonts de la direcció nacional del PP han assegurat aquest dilluns, abans que Urkullu fes oficial l'avançament electoral, que si es convocaven els comicis es dirigiran a la gestora per veure "com anar junts" a les urnes.





Fins ara, 'Gènova' ha expressat el seu "suport" a Alfonso Alonso, president del PP basc, però no ha confirmat oficialment com a candidat al·legant que cal respectar els terminis i els mecanismes interns, i veure si cualla l'aliança amb Cs en aquesta comunitat. Els taronges no tenen representació en aquest moment al País Basc.





La Gestora de Ciutadans va aprovar la setmana passada la proposta de la portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, de promoure coalicions per a les eleccions autonòmiques a Galícia, País Basc i Catalunya. La seva idea és arribar a acords "transversals" per aglutinar el vot "constitucionalista" davant l'"amenaça nacionalista".















Aquest dilluns, la direcció provisional de Cs ha fet un pas més i ha enviat una carta als líders de PSOE, el PP i UPyD, Pedro Sánchez, Pablo Casado i José Francisco Sigüenza, així com als dirigents autonòmics d'aquests tres partits. Cs, que també aspira a sumar a "referents intel·lectuals i socials", s'ha dirigit així mateix a organitzacions de la societat civil.





En la missiva, la formació taronja els convida a mantenir una reunió per explicar-los aquesta proposta que planteja davant unes "circumstàncies excepcionals". El primer que vol saber és si hi ha voluntat d'explorar aquestes aliances, així que de moment no ha posat condicions sine qua non -com que s'hagi d'arribar a un acord en els tres territoris- i ha evitat parlar de qui podria encapçalar la candidatura en cada comunitat.