GSMA decidirá este viernes si suspende el Mobile tras la estampida de tecnológicas

GSMA, la societat que organitza el Mobile World Congress, es reunirà divendres per decidir si cancel·la o no el congrés davant les múltiples baixes de les companyies pel coronavirus. L'entitat organitzadora aclareix que aquest consell general ordinari es va convocar fa mesos i que té lloc cada any abans del saló, per la qual cosa no s'ha convocat de manera extraordinària per l'amenaça vírica.









El MWC ha de celebrar-se del dilluns 24 de febrer al dijous 27 en els recintes de Montjuïc i Gran Via de Fira de Barcelona, i també compta amb activitats en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).





Aquest mateix dimarts, l'estatunidenca Intel i la xinesa Viu han confirmat que no participaran en el congrés mundial de mòbils, sumant-se a altres companyies com Ericsson, Amazon, Sony, LG, Umidigi, Nvidia, NTT Docomo i Gigaset, mentre que el fabricant tecnològic xinés Xiaomi si que ha confirmat la seva presència en el MWC de Barcelona.





MESURES PREVENTIVES





Fins al moment, des de la GSMA, s'han augmentat les mesures preventives després de l'alerta del coronavirus, de manera que els participants del MWC arribats de Hubai (la Xina) no podran accedir a l'esdeveniment, i es mesurarà la temperatura a tots els assistents.





A més, tots les persones que hagen estat a la Xina necessitaran una prova que demostre que han estat fora del país 14 dies abans de l'esdeveniment, que preveu la participació de 2.800 expositors.





Aquestes mesures se sumen a altres preventives com l'augment de dispensadors de sabó desinfectant, el canvi de micròfons dels conferenciants i la recomanació als assistents d'abstindre's de saludar-se donant-se la mà.





A més, enguany el telèfon 24 hores per a incidències que posa a disposició el MWC també comptarà amb una persona específica que atendrà anomenades en matèria de salut i es disposarà de dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), com en edicions anteriors.