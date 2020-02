La jutge autoritza el permís penitenciari de tres dies per a Jordi Cuixart

El Jutjat de Vigilància Penitenciària 5 de Catalunya ha autoritzat aquest dimarts el permís sol·licitat pel president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, per sortir tres dies de la presó.









En un acte, la magistrada ha rebutjat els arguments que va esgrimir la Fiscalia per oposar-se al permís i ha considerat que l'expressió 'ho tornaria a fer' "no pot sinó considerar-se com una mera expressió d'un pensament ideològic/polític".





La Fiscalia es va oposar al permís, que va proposar la junta de tractament de la presó de Lledoners (Barcelona), argumentant "absència de penediment" del condemnat pel Tribunal Suprem (TS) a nou anys de presó per sedició pel procés sobiranista.