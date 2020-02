Condemnat a 15 anys de presó per un assassinat homòfob fa 20 anys a Montgat

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 15 anys de presó un home per un crim homòfob comès el 8 de març de l'any 2000 a Montgat (Barcelona), després que el Tribunal de Jurat li hagi declarat culpable després de la seva confessió al judici que es va fer entre el 24 i el 30 de gener.









En la sentència consultada, el jurat considera provat que l'acusat, CA, va matar la víctima, nascuda a Equador, "clavant-li un nombre important de punyalades en diversos llocs del cos" amb un ganivet.





Assegura que ho va fer per menyspreu a l'orientació sexual de l'home, i recorda que l'autor, "en el moment dels fets, era simpatitzant de les idees derivades del nazisme i de l'anomenat supremacisme blanc", tal com va corroborar la seva exparella, que va declarar que tenia penjades a l'habitació banderes amb l'esvàstica.





Després apunyalar-lo, i un cop havia mort, el condemnat "va col·locar una flor a l'orella dreta i va escriure en una paret, amb la pròpia sang de la víctima, les expressions 'Hitler tenia raó' i 'KKK'", en referència a les sigles de l'organització racista d'Estats Units Ku Klux Klan.





Per tot, se li declara culpable d'un delicte d'assassinat amb traïdoria i acarnissament, amb l'agreujant de discriminació per orientació sexual, i el magistrat també el condemna a pagar una indemnització de 45.000 euros al fill de la víctima, amb qui no convivia, i altres 25.000 a la germana.





El magistrat afegeix l'atenuant de dilacions indegudes perquè la investigació policial i el procediment penal van quedar paralitzats entre agost de 2003 i maig de 2016, i l'acusat ha estat a la presó provisional per aquesta causa des del 2 de setembre de 2017, quan se'l va detenir a Colòmbia, i va ser extradit a Espanya el 20 de setembre de 2018.





NO PODIA PREVEURE L'AGRESSIÓ





El dia del crim, l'acusat va quedar amb la víctima a l'estació de tren de Montgat, on el va recollir, i van anar junts al seu pis.





Allà, després de prendre alcohol, la víctima "es va despullar amb la intenció de proposar-li mantenir relacions sexuals", segons va relatar l'acusat, que en veure'l nu el va atacar.





El jurat considera que la víctima no esperava ni podia preveure l'agressió, i el magistrat afegeix que, el fet que es despullés davant el condemnat just abans, "vol dir que l'expectativa de la víctima, respecte de com actuaria l'acusat, estava molt allunyada de la idea de rebre un atac amb ganivet".