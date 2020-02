El PP designa Feijóo i Alonso com a candidats a les eleccions gallegues i basques

El Comitè Electoral Nacional de el PP ha designat aquest dimarts els presidents del partit a Galícia i el País Basc, Alberto Núñez Feijóo i Alfonso Alonso, respectivament, candidats del partit a les eleccions gallegues i basques que se celebraran el proper 5 d'abril.













Segons ha informat el PP, l'òrgan electoral de el PP ha aprovat aquestes dues candidatures a proposta del president nacional, Pablo Casado, qui a més ha encarregat al secretari general del partit, Teodoro García Egea, buscar "fórmules de col·laboració amb Ciutadans en les properes cites electorals".





El PP afrontarà les eleccions autonòmiques al País Basc i Galícia amb "un projecte centrat en les veritables preocupacions dels espanyols, en la reactivació econòmica, la sostenibilitat de l'Estat de Benestar i la unitat d'Espanya", segons ha assenyalat en un comunicat.





Amb aquesta decisió del Comitè Electoral Nacional, 'Gènova' aclareix els dubtes sobre la candidatura d'Alfonso Alonso. En les dues últimes setmanes, havia expressat el seu suport al líder dels populars bascos però havia evitat confirmar com a cap de cartell al·legant que els comicis no estaven convocats, que aquesta decisió corresponia al Comitè Electoral i que calia veure si forjava l'aliança amb Ciutadans.





El secretari general de PP, Teodoro García Egea, capitanejarà les negociacions del seu partit a nivell nacional per intentar arribar a un acord amb Cs al País Basc, atès que en el cas de Galícia el PP considera que la candidatura de Feijóo ja representa el esperit de 'Galícia Suma'.





En aquest sentit, Feijóo -que ha fet 'oficial' aquest dimarts davant els seus que optarà a un quart mandat- ha rebutjat aquesta coalició amb Cs però ha assegurat que les portes del PP estan obertes tant per votants com per dirigents de la formació taronja . Al seu entendre, a Galícia la fórmula del PPdeG "està testada" i "el que funciona, no es canvia".





No obstant això, Ciutadans ja ha assenyalat que el seu plantejament és buscar una fórmula "constitucionalista" en "els tres territoris on hi ha risc que pugui governar el nacionalisme" en els pròxims mesos. Des de Cs afirmen que per ara el PP no els ha dit que descartin una confluència a Galícia.