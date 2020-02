El president d'ERC al Parlament, Sergi Sabrià, ha qüestionat aquest dimecres que l'acció que va protagonitzar el president de la Generalitat, Quim Torra, mantenint la pancarta del llaç groc demanant la llibertat dels dirigents empresonats a la façana de la Generalitat i que va suposar la seva inhabilitació, tingui "sentit".





"No sé si té sentit penjar una pancarta durant cinc dies, acabar traient-i que això et porti a la inhabilitació (...). Les coses que no tenen sentit per apropar-te a la independència no sé si les hem de fer. Jo crec que no. Hem de desobeir quan això ens porti a guanyar", ha insistit en una entrevista a Ràdio 4.

Sabrià feia referència al fet que la petició de la retirada de la pancarta responia al període electoral i que, per no retirar-la durant aquests dies, ara afronta una possible inhabilitació com a president i assumeix una altra com a diputat.









El dirigent republicà ha criticat aquest dimecres a JxCat perquè, al seu judici, durant el cap de setmana --en especial en un acte celebrat el dissabte on van participar diversos líders de JxCat-- es van dedicar a fer retrets a ERC: "Batallen per quatre vots que ja són independentistes. A nosaltres ens interessa més esforçar-nos per ampliar" la base de l'independentisme.





"Quan ens hem trobat, hem avançat més com a país", ha raonat Sabrià, enfront de les declaracions de dirigents de JxCat contra ERC per considerar que la figura de l'mediador en la taula de diàleg entre governs no ha de suposar un escull per a aquest diàleg.





Ha assegurat que els republicans no volien eleccions, perquè la seva prioritat eren els Pressupostos: "ERC no les volia perquè el país no les necessitava. JxCat sembla que sí les necessitava", i ha assegurat que no governaran amb el PSC en cap cas.





CRÍTIQUES A MIQUEL ICETA





Ha dit que, amb el seu líder, Miquel Iceta, la distància és molt gran, perquè sabent que els polítics estan a la presó "sense ser culpables", no han anat a veure'ls.





"Iceta estava cadira amb cadira amb (Oriol) Junqueras els primers anys al Parlament. No ha tingut la dignitat d'anar a veure'ls. És falta d'humanitat", ha criticat Sabrià al líder del socialisme català.





Ha dit que ERC se sent lluny de l'ANC perquè segueixen unes estratègies diferents, i respecte a la petició de la plataforma de votar partits que apostin per la unilateralitat, Sabrià ha dit que cap via s'ha de descartar, però que en el moment actual s'han de prioritzar altres: "Ens sentim més a prop d'Òmnium que de l'ANC".





"PAPER ESTRATÈGIC" DE PUIGDEMONT I JUNQUERAS





Ha assegurat que no sap la data per a la taula de diàleg amb el Govern de Pedro Sánchez, però ha insistit que serà aquest mes de febrer, i ha demanat que no es bloquegi perquè hi hagi o no un mediador: "No pot ser això, una excusa".





El líder republicà ha asseverat que a la taula portaran el dret a l'autodeterminació i l'amnistia, i que no sap quin paper han de tenir l'expresident Carles Puigdemont, però que tant ell com Junqueras i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, són figures que han de tenir un "paper estratègic".