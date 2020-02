Forcadell podrà sortir de la presó tres dies a la setmana

La junta de tractament del centre penitenciari Mas d'Enric, al Catllar (Tarragona), ha acordat aquest dimecres que l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell pugui sortir tres dies a la setmana, entre setmana, durant nou hores.













Segons han informat des de la Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia, la Junta li aplica l'article 100.2 del Reglament penitenciari, que permet flexibilitzar el règim penitenciari, tot i que manté la classificació de segon grau, l'ordinari.





Forcadell, condemnada a 11 anys i mig pel Tribunal Suprem (TS) pel procés sobiranista, podrà sortir per fer tasques de voluntariat i per tenir cura d'un familiar d'edat avançada.





La decisió és d'aplicació immediata però s'ha de comunicar al jutjat de vigilància penitenciària que, després de consultar el posicionament de la Fiscalia, pot ratificar o anul·lar l'aplicació del 100.2.





La resolució que el jutjat de vigilància penitenciària eventualment dictés sobre Forcadell es podria recórrer en última instància davant l'Audiència de Tarragona.





La Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima de la Conselleria de Justícia va ratificar a principis de gener el segon grau penitenciari per Forcadell, així com per a la resta de presos condemnats pel TS per l'1-O.





SÀNCHEZ I CUIXART





La junta de tractament de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), també va aprovar la setmana passada que l'expresident de l'ANC i exdiputat de JxCat, Jordi Sànchez, i el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, puguin sortir per feina i voluntariat en aplicació de l'article 100.2.





En el cas de Sànchez, la junta de tractament li va permetre 11 hores diàries en llibertat tres dies laborables a la setmana per a un programa de voluntariat, mentre que Cuixart podrà estar en llibertat cinc dies entre setmana, durant nou hores i mitja per exercir una ocupació i voluntariat.





Els dos ja han tingut permís penitenciari ordinari de 48 hores en complir a mitjans de gener una quarta part de la condemna a nou anys de presó per sedició que els va imposar el TS pel procés sobiranista.





A més, d'ells, l'exconseller d'Interior de la Generalitat Joaquim Forn, condemnat pel TS a 10 anys i mig, va sol·licitar a Lledoners l'aplicació del 100.2, que li permetria flexibilitzar el seu règim penitenciari, sense que això suposi modificar el seu segon grau.