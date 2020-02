Reunió conjunta de la direcció de Podem, comuns i IU el 22 de febrer

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha convocat per al dissabte 22 de febrer a Madrid una reunió conjunta dels òrgans de direcció de tots els socis d'Unides Podem en la qual estaran presents els integrants de Govern de coalició, així com l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i que servirà per fer balanç del seu paper a l'Executiu i per donar imatge d'unitat i avançar cap a una major integració, segons han informat fonts del grup confederal.









Aquesta 'cimera' d'Unides Podem preveu reunir més d'un centenar dels principals càrrecs Podem, Izquierda Unida i Catalunya en Comú -a més dels gallecs de Galícia en comú, que no tenen estructura pròpia de partit-, i arrencarà amb la intervenció d'Iglesias, Colau, i el líder d'IU i ministre de Consum, Alberto Garzón, segons les fonts consultades.





La trobada es produirà a més un mes abans que se celebri la III Assemblea de Podem el 21 març, en què està previst que Iglesias reafirmi el seu lideratge i que el partit morat revisi la seva relació amb els seus aliats i aprovi caminar cap a una major integració.





Així ho ha avançat l'ara vicepresident de Govern central quan va convocar fa un mes aquesta tercera assemblea de Podem, coneguda col·loquialment com Vistalegre III encara que es vagi a celebrar en un altre lloc, concretament a la Coberta de Leganés (Madrid).





El líder morat va defensar llavors que ara és "és més necessari que mai" posar a Podem a treballar al costat de les "forces germanes" amb les que conformen Unides Podem, "per armar amb els moviments populars un bloc històric de canvi".





Tant Podem com IU, Catalunya en Comú i Galícia en Comú -que de moment funciona com a coalició electoral de Podem Galícia i Esquerda Unida, aspiren des que van confluir en Unides Podem a construir un "espai de canvi" que vagi més enllà de la col·laboració electoral. No obstant això, encara no s'ha plantat una fusió orgànica com a tal, al menys de moment.