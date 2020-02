Teresa Rodríguez crearà un partit nacionalista d'esquerres a Andalusia

La coordinadora de Podemos Andalusia, Teresa Rodríguez, ha anunciat aquest dijous que, una vegada que ha decidit no optar a renovar com a líder del partit 'morat' en la comunitat, centrarà ara la seva "obstinació" a "construir un subjecte polític propi andalús".









Rodríguez ha explicat que pretén fer-ho amb "lleialtat" a les organitzacions -IU, Primavera Andalusa i Esquerra Andalusista, a part de Podemos-- i les persones que a títol individual es van adherir a la confluència Avance Andalusia, la marca amb la qual va concórrer a les passades eleccions autonòmiques del 2 de desembre de 2018.





Així ho ha anunciat Teresa Rodríguez en una roda de premsa en la seu de Podemos Andalusia, a Sevilla, un dia després de conéixer-se la seva decisió de no presentar candidatura per a renovar el seu lideratge en la III Assemblea Ciutadana que la formació celebrarà el mes vinent de maig, de forma acordada amb la direcció estatal del partit 'morat' que dirigeix Pablo Iglesias.





Rodríguez ha comparegut al costat dels huit companys de l'Executiva de Podemos Andalusia i amb la portaveu adjunta del grup parlamentari d'Avant Andalusia Ángela Aguilera, davant els qui ha descartat que els onze diputats que va aportar Podem a aquest grup de la Cambra andalusa vagen a renunciar ara al seu escó.





"Regalar-li onze escons a IU ens semblaria un excés", ha dit, per a recordar a continuació que, en les primàries celebrades per a la conformació de les llistes electorals d'Avant, les candidatures del seu equip van ser les que es van imposar en les huit províncies andaluses.





Ha incidit en què "el nostre objectiu no és un altre que construir la casa comuna" de persones afectades per la "orfandat" d'un subjecte polític andalús com el que ella pretén impulsar, i que la seva intenció no és "quedar-se amb tot" el projecte d'Avant Andalusia que ja es va crear per a les passades eleccions autonòmiques.





Segons ha aclarit, la seva pretensió és que aqueix "subjecte polític propi andalús" tinga "aspiració andalusista", així com que siga una força política "netament ecologista, feminista i de la classe treballadora", i que posarà la seva "obstinació" a construir "la casa, l'espai comú", i "ampliar" el subjecte polític iniciat amb Avant Andalusia.





En aqueixa línia, ha negat que ella "s'arrogue" la representació d'Avant Andalusia, i ha defensat que el que farà el seu equip és posar-se a "construir la iniciativa que no s'ha desenvolupat íntegrament, de manera lleial" amb les organitzacions i les persones que formen part d'ella, si bé ha reconegut que encara no ha parlat amb la direcció d'IU Andalusia des que aquest dimecres es coneguera la seva decisió de no optar a continuar liderant Podem en la comunitat.