El cap dels acusats del cas Urbana admet que no hi havia control si es portaven l'arma a casa

Un sotsinspector de la Guàrdia Urbana, cap dels dos acusats per l'assassinat d'un agent del cos, ha declarat aquest dijous en el judici pel crim a l'Audiència de Barcelona que, quan va ocórrer l'assassinat al maig de 2017, no tenia manera de saber si un policia es saltava el protocol i es portava l'arma a casa.





A preguntes el fiscal, Félix Martín, ha explicat que els agents només poden treure l'arma de comissaria estant fora de servei si ell, com a superior jeràrquic, l'autoritza en dos casos concrets: si han d'atendre un servei extraordinari o si es detecta sobre ells alguna amenaça.

Ha explicat que, en el moment del crim, era sotsinspector de la Unitat de Suport Diürn (USD) del cos, on treballaven els acusats, Albert López i Rosa Peral, i que un cop es va trobar el cotxe de la víctima, Pedro R. , la directora d'armes va decidir retirar-li la pistola a Peral, que en el moment estava de baixa i era parella de la víctima.









Ha concretat que els agents guarden la pistola a l'armer --i roman allí si estan de baixa menys de sis mesos--, i que "no hi havia càmeres als armers, només en l'accés, no hi ha un control exhaustiu, no hi ha registre".





Preguntat pel fiscal, ha assegurat que no tenia manera de saber si un agent es saltava el protocol i es portava l'arma, ni tindria manera de verificar si l'arma d'un agent de baixa per menys de sis mesos s'havia tret de l'armer.





El fiscal també ha preguntat si és cert que després dels fets es van modificar els criteris de vigilàncies de la zona on es guarden les pistoles dels agents, al que ha contestat: "No. Hi ha càmeres però no funcionen".





PROTOCOL DESPRÉS DISPARAR





Ha explicat que sí que existeix un protocol perquè els agents que disparen l'arma reglamentària informin de les circumstàncies en què ha passat.





"Si un agent feia un tret i no informava, tenia manera de verificar-lo?", Ha preguntat el fiscal al testimoni, que ha contestat que no.





EVELIO VÁZQUEZ





L'intendent major i excap del cos Evelio Vázquez ha comparegut com a testimoni i ha explicat que van decidir retirar l'arma reglamentària a Peral després de saber que s'havia trobat el cotxe de la víctima "per por que, per les circumstàncies en què va succeir, pogués pel seu estat anímic usar-la".





"Ens preocupava més la seva salut en aquell cas que la nostra", ha puntualitzat, i ha afegit que a del primer moment no van pensar en Peral com a sospitosa de l'assassinat de la seva parella, que també era agent del cos, sinó que es van oferir per donar-li suport.





VA DEMANAR UNA SEGONA ARMA





Vázquez també ha explicat que Peral va demanar tenir una arma pròpia --a part de la reglamentaria-- després que se li retirés la pistola del cos, al·legant que tenia por per les seves filles, de manera que es va assignar una patrulla perquè la protegís.





L'excap del cos ha detallat que el procediment habitual perquè un agent pugui tenir una arma pròpia és que ho sol·liciti al cos, ja que és el cap de la Guàrdia Urbana qui signa la petició després de confirmar amb la unitat d'Afers Interns que aquesta persona no té pendent cap expedient disciplinari, i finalment la Guàrdia Civil fa l'autorització per comprar una arma particular.