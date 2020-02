Falten 40 jutjats especialitzats en violència de gènere

La Comissió Permanent de Consell General de Poder Judicial ha acordat aquest dijous proposar l'especialització de 33 jutjats penals per a l'enjudiciament i execució d'assumptes de violència sobre la dona, així com a la creació de set nous òrgans judicials d'aquest tipus també per aquest fi.









Segons sosté aquest òrgan, d'aquesta manera totes les províncies comptarien amb un Jutjat Penal especialitzat, una mesura que està continguda en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere aprovat el 2017 i que està prevista a la Llei Orgànica del Poder Judicial.





D'acord a les dades del CGPJ, en l'actualitat hi ha a Espanya 32 jutjats penals especialitzats, repartits en 25 partits judicials, mentre que 31 capitals de província (en 6 de les quals hi ha un únic Jutjat Penal) no compten amb cap jutjat especialitzat. Així mateix, cap dels jutjats penals dels partits judicials d'Alcalá de Henares, Getafe i Móstoles està especialitzat en violència masclista.





Durant 2019, els jutjats penals de tot el territori espanyol van enjudiciar per delictes de violència de gènere més 30.000 persones i van dictar més 29.000 sentències. El 2018, les persones jutjades per aquest tipus de delictes en els jutjats penals van ser 29.636 i les sentències dictades 29.028.









La proposta del CGPJ ha tingut lloc a instàncies de la presidenta de l'Observatori contra la Violència Domèstica i de Gènere, Ángeles Carmona. Ha estat presa després que el Servei d'Inspecció del CGPJ analitzés la situació dels partits judicials en què hi ha quatre o més jutjats penals, però cap especialitzat en la matèria.





7 NOUS ÒRGANS EN 4 PARTITS





Tenint en compte els informes elaborats pel Servei d'Inspecció, dels òrgans tècnics del CGPJ han considerat que en els partits judicials d'Almeria, Cadis, Sevilla i Alacant "es dóna la imperiosa necessitat de crear nous òrgans judicials", tal com subratlla el CGPJ. Això es deu al fet que l'"elevat nombre d'assumptes penals, tant en matèria de violència sobre la dona com en un altre tipus de delictes, fa inviable l'especialització d'algun dels jutjats ja existents".





Per això, la Comissió Permanent considera necessària la creació i constitució en aquests partits judicials de set nous jutjats penals "per tal que assumeixin l'enjudiciament i execució d'assumptes de manera exclusiva i excloent". Segons la proposta del CGPJ, els nous òrgans haurien de distribuir de la següent manera: Almeria (2), Cadis (1), Sevilla (2) i Alacant (2).





Quant als 33 jutjats penals ja existents que, segons el parer del CGPJ, haurien d'especialitzar-se, la seva distribució territorial en l'àmbit de 23 partits judicials seria la següent: sis jutjats tant per a enjudiciament com per a execució d'assumptes, amb caràcter exclusiu i excloent, en els partits judicials de Palma de Mallorca (1), Valladolid (1), Alcalá de Henares (2), Móstoles (1) i Getafe (1); i vuit jutjats en els partits judicials de Barcelona (4), València (3) i Sant Sebastià (1).





El CGPJ proposa especialitzar altres 17 jutjats per enjudiciament i execució amb caràcter exclusiu però no excloent (podrien compatibilitzar els assumptes de violència sobre la dona amb altres), en els partits judicials de Granada (1), Osca (1), Santa Cruz de Tenerife (2), Burgos (1), Lleó (1), Salamanca (1), Guadalajara (1), Lleida (1), Castelló (1), Badajoz (1), Lugo (1), Ourense (1), Logronyo (1), Múrcia (2) i Vitòria-Gasteiz (1); i altres dos jutjats per a execució d'assumptes, amb caràcter exclusiu però no excloent, en els partits judicials de Barcelona (1) i València (1).





Així mateix, per tal d'avançar en el pla d'especialització dels jutjats penals en matèria de violència sobre la dona, la Comissió Permanent ha acordat donar trasllat de l'acord i dels informes de el Servei d'Inspecció als tribunals superiors de justícia afectats amb l'objecte que la junta sectorial de jutges Penal pugui pronunciar-se al respecte.