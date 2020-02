La cancel·lació del Mobile, un "cop dur" per als hotels

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha lamentat la decisió de la GSMA de cancel·lar l'edició d'enguany del Mobile World Congress (MWC): "Ens trobem davant la situació que ningú desitjava".









L'associació empresarial ha sostingut en un comunicat que totes les parts implicades en l'organització del Mobile han d'actuar "amb calma i professionalitat" per afrontar-ho de la manera més eficient possible.





Ha remarcat que encara és aviat per quantificar exactament les afectacions econòmiques que l'anul·lació del MWC tindrà sobre el sector i ha indicat que treballaran per fer un balanç de les afectacions que tindrà aquesta decisió i gestionar les cancel·lacions de reserves d'habitacions.





"Òbviament, aquesta notícia ha estat un cop dur, però en qualsevol cas no farà defallir el sector hoteler de Barcelona", ha exposat el Gremi d'Hotels de Barcelona.





Ha subratllat que Barcelona és "una destinació plenament segura a nivell sanitari, que reunia totes les condicions perquè l'esdeveniment es celebrés", tal com ha assenyalat que han confirmat les administracions.





"El sector hoteler continuarà compromès amb Barcelona per propiciar el millor servei i condicionants, i garantir que la nostra ciutat continuï sent referent per acollir gran esdeveniments en el futur", ha valorat.





Per la seva banda, la patronal de la petita i la mitjana empresa Pimec ha xifrat en 220 milions d'euros les pèrdues que les pimes catalanes patiran per la cancel·lació del MWC. Ha indicat que els sectors econòmics més perjudicats per la cancel·lació del congrés mundial de mòbils són l'hostaleria, la restauració, el comerç, els serveis de mobilitat i les empreses tecnològiques, ha informat en un comunicat aquest dijous.





La GSMA preveia més de 110.000 assistents de 200 països -una mica més que el rècord de participació de fa un any-, i un impacte econòmic de 492 milions d'euros en la seva quinzena edició a Barcelona.