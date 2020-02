LG, la primera empresa a cancel·lar la seva assistència al Mobile, assegura que participarà el 2021

La companyia tecnològica sud-coreana LG, la primera gran empresa que va cancel·lar la seva assistència a el Mobile World Congress (MWC) de 2020 pel brot del coronavirus, ha mostrat el seu compromís amb el major esdeveniment a nivell mundial de la indústria mòbil i ha assegurat que assistirà a l'edició de 2021.









La directora de Màrqueting de Mòbils de LG Espanya, Helena Mayoral, ha remarcat que la companyia és una "marca de tradició", ja que ha participat en totes les edicions del MWC, a què ha qualificat com un esdeveniment "clau" i "fonamental" per presentar les innovacions tecnològiques tant de la seva empresa com d'altres marques.





Així, ha incidit que sempre és una fira "molt interessant" per participar-hi, però aquest any, pel brot de coronavirus i la seva declaració com a emergència de salut internacional per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), van decidir finalment no participar-hi.





"Per descomptat que en el futur participarem en aquest aparador mundial amb totes les nostres novetats tecnològiques. No anem a faltar, això ho donem per fet", ha subratllat la directora de Màrqueting de Mòbils de LG Espanya, que ha mostrat a més el suport de la companyia a Barcelona ja Espanya en aquest moment.





Mayoral ha recordat que LG va ser la primera marca a cancel·lar la seva assistència al MWC perquè, com han dit sempre, la seva "màxima prioritat" és assegurar i garantir la salut i la seguretat dels seus empleats, clients i partners, una postura que després també han adoptat altres empreses en anunciar la seva decisió de no assistir a la fira.





En aquest sentit, ha reconegut que a la companyia li ha "frustrat molt" no poder assistir al Mobile World Congress aquest any i que finalment no se celebri, tant pel mer fet de no poder acudir com per no poder presentar les seves innovacions tecnològiques en seus dispositius mòbils.





Així, ha incidit que decantar-se per no estar present al MWC 2020 va ser "una mica dur" i una decisió "difícil de prendre", però en tot moment van seguir les indicacions de l'OMS i van creure que era "la decisió correcta" i que a més era "fidel" als valors de la companyia.