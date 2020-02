Gual (CaixaBank) creu que ser propietat d'una fundació ofereix beneficis menys volàtils i més reputació

El president de CaixaBank, Jordi Gual, ha indicat que les empreses que són propietat de fundacions solen tenir un menor palanquejament i presenten uns beneficis menys volàtils, encara que això impliqui vegades créixer més lentament.





Precisament, CaixaBank està controlada en un 40% per la seva Fundació Bancària, el patrimoni està gestionat per la societat holding Criteria Caixa.

MÉS INFORMACIÓ CaixaBank presenta 1.705 ME de beneficis en un any de gran complexitat macrofinancera





Gual ha explicat, en unes jornades organitzades per l'Institut de Governança i Societat, que aquestes companyies solen tenir més horitzons temporals, pel que són més propenses a efectuar inversions a llarg termini, sobretot més investigació i desenvolupament.









Així mateix, ha assenyalat que ser propietat d'una fundació fa que l'empresa botiga a ser més contrària a el risc, cosa que considera comprensible si es té en compte que la continuïtat de la seva activitat és un objectiu primordial.





En aquesta línia, el banquer ha plantejat el model d'empresa que considera més apropiat: l'anomenat enfocament 'stakeholder' o de grups d'interès. En la seva opinió, les companyies han de preocupar no només dels seus accionistes, sinó també de posar al centre a empleats, clients, proveïdors i a l'entorn en què desenvolupa la seva activitat.





Respecte a si aquest model penalitza els accionistes, el president de CaixaBank és clar. "La meva resposta és no", ha subratllat, a el temps que ha remarcat que generar valor per al conjunt dels actors que contribueixen a l'empresa més enllà dels accionistes també és la millor manera de generar valor a llarg termini per als propis accionistes.