CaixaBank presenta 1.705 ME de beneficis en un any de gran complexitat macrofinancera

El grup CaixaBank, presidit per Jordi Gual i el conseller delegat és Gonzalo Gortázar, ha presentat aquest divendres a València els resultats del grup en 2019. CaixaBank ha obtingut beneficis gràcies a l'aposta per l'increment d'ingressos de qualitat en un entorn econòmic difícil i complex.





En aquest sentit el president de l'entitat, Jordi Gual, ha afirmat en la seva intervenció "amb aquesta presentació de resultats tanquem l'exercici de 2019 en un any molt exigent per al sector bancari. Havent-nos mantingut fidelment compromesos amb els nostres clients, accionistes i amb el conjunt de la societat. En un any el 2019, molt complex, des del punt de vista macro financer on la guerra entre els EUA i la Xina, el Brexit i la desacceleració en el sector de l'automòbil a Alemanya que ha llastat la zona euro. I tot i això tant l'economia a Espanya i Portugal han crescut al voltant del 2%".





Pel que fa al creixement previst per a aquest 2020, Gual, s'ha mostrat conservador, afirmant que "2020 des CaixaBank preveiem un creixement moderat tant d'Espanya com de Portugal". I en aquest sentit ha afirmat que caldrà "reduir la taxa atur, i el nou govern haurà d'executar polítiques que siguin favorables a la generació de confiança i la creació d'ocupació, perquè el creixement sigui inclusiu, en què la baixada pel dèficit públic jugarà un paper important".





I donada la política de tipus de la zona euro ha admès Gual que "hem de gestionar els tipus d'interès baixos, adaptant la nostra estructura de costos perquè esperem que aquests tipus d'interès baixos es mantindran".





Gonzalo Cortázar (esq.) i Jordi Gual (der.)





Ha parlat el president de CaixaBank dels desafiaments a què s'enfronta el sector bancari i en aquest sentit a apuntat les tendències de la seva indústria. Entre elles ha destacat "l'extensió de la digitalització de l'economia de les dades, en els quals cal estar atents als seus riscos, perquè ens enfrontem a qüestions d'ètica en l'ús de la Intel·ligència Artificial i pot propiciar que molts actors generin una font d'avantatge competitiu. A més cada vegada més la societat és conscient de la important del canvi climàtic que exigeix una transició energètica justa i moderada. En aquest sentit cal potenciar les inversions en projectes sostenibles".





Gual ha pronunciat en diverses ocasions durant la presentació de resultats de CaixaBank la paraula "confiança", ha parlat de la necessitat col·lectiva de "general confiança", perquè "en general ens trobem en un moment d'incertesa geopolítica i de canvis. I entre tots hem de restablir aquesta confiança perquè és la nostra responsabilitat compartida. Des CaixaBank ho farem aportant valor als nostres clients, empleats, proveïdors i al conjunt de la societat".





"Els resultats de CaixaBank són fruit d'un gran esforç d'equip en un entorn complex, on hem reforçat la nostra posició expandint el nostre creixement de forma sostinguda" ha dit el president de l'entitat.





Així ha posat èmfasi en el "el 27,1% de les nòmines domiciliades a casa nostra ho estan a CaixaBank, a més hem guanyat quota de mercat en el sector assegurances, en crèdits de consum, crèdits a empreses tot i havent d'assumir els costos de reestructuració a mitjan l'exercici. Al 2019 hem crescut en la qualitat del nostre balanç, baixant la taxa de morositat fins al 3,5% tenint present que l'objectiu marcat per 2021 és del 3%. Destacant entre els productes de nova creació el "bo social", en el qual som pioners i és el primer d'aquestes característiques creat una que contribueixi a la creació d'ocupació".





El president de CaixaBank a anuncia en la roda de premsa de resultats de la seva entitat que "el consell d'administració va acordar aquest dijous proposar un dividend de 15 cèntims als accionistes, cosa que representa un 104% de rendiment de l'acció que ha repuntat en borsa en l'últim trimestre del l'any gràcies a l'impuls del nostre model comercial".





Jordi Gual ha desgranat el compromís de l'entitat que presideix amb el compromís de progrés de la "nostra social. Donem suport als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). Som l'única entitat que compensa el 100% la seva petjada de carboni. Apostem per tenir oficines a l'anomenada Espanya buidada i hem posat a disposició de la societat 18.500 habitatges de lloguer social. Així mateix, seca de 15.000 empleats de la nostra entitat realitzen activitats de voluntariat. I col·laborem a través dels nostres dividends amb la Fundació La Caixa, on també vam contribuir en la detecció de necessitats socials arreu del territori gràcies a la nostra implantació territorial que ens aporta coneixement en aquesta àrea".





El president de CaixaBank ha agraït "en nom de consell d'administració i en el seu propi a tots els professionals de CaixaBank aquests resultats tan bons en un entorn tan difícil sota la direcció de l'Conseller General que compta amb un equip excepcional. Aquest serà un any desafiant on s'obren possibilitats i està a les nostres mans saber-les transformar en millors productes i serveis als nostres clients".





L'ÈXIT COMERCIAL DE CAIXABANK ÉS PRODUCTE D'UN COMPACTE TREBALL EN EQUIP





Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha fet en la seva presentació de resultats de l'entitat bancària que els resultats han estat producte de tres elements en un any de gran transformació del sector. Ha afirmat que "hem estat capaços d'augmentar el nombre de clients en un any de gran transformació per al sector i intern, i ho hem fet el mateix temps. A més ha estat un any magnífic per al balanç i la rendibilitat en l'àmbit financer".





"Hem sumat crèdits i recursos per als nostres clients per sobre del comportament del sector, en un 4,7%. Hem crescut en cartera de crèdit sa fins a un 2,4% i la quota de producte combinat s'ha elevat fins al 22,5%", ha asseverat Gual.





El treball ha estat intens en la transformació de la nostra xarxa d'oficines, "d'aquest nou model d'oficina actualment es beneficien prop de 4 milions de clients, mantenint a més la presència en els pobles de l'Espanya buida, on la nostra presència ha augmentat un 33% apostant per la qualitat en l'atenció. La ràtio de morositat és al 4%, mantenint al mateix temps un alt grau de liquiditat. Per tant ha estat un bon any en el qual hem comptat amb una alta professionalitat de tota la plantilla, que ens ha fet arribar fins on hem arribat", ha emfatitzat el conseller delegat de CaixaBank.





Una altra dada destacable és el creixement de clients vinculats que ja ascendeixen a la xifra de 8,1 milions i que són tenen tres o més productes amb CaixaBank. El sector de les assegurances ha estat "un èxit en aquest 2019 on ja comptem amb 320.000 pòlisses contractades amb nosaltres i seguirem donant un bon producte, que el nostre client aprecia" ha reivindicat Gortázar.





"Les nostres polítiques comptables són conservadores i hem demostrat que funcionen, reduint la morositat i sense que s'hagi produït una pujada en el cost del risc, al temps que portàvem a terme un acord de reestructuració obtenint beneficis a la fi de l'exercici 2019. Hem avançat en l'àrea comercial treball futur i encara que som conscients de la dificultat de l'entorn, que sabem que serà més gran, hem fet els deures i estem preparats per seguir avançant. Volem seguir sent referent en banca responsable".





EL CONTROL DEL DÈFICIT PÚBLIC SERÀ CABLE PER A LA BONA MARXA DE L'ECONOMIA





En el torn de preguntes al president de CaixaBank ha insistit que per a aquest nou "govern de coalició que entenem positiu, en tant que els acords parlamentaris és la Estala que s'està produint a tot Europa, ha d'avançar en l'agenda econòmica i social i donar estabilitat al país amb una major activitat legislativa beneficiosa per al conjunt de la societat.





No ens correspon a nosaltres establir al govern qual ha de ser la política econòmica d'Espanya. A la UE s'han marcat les pautes el dèficit pressupostari i els organismes públics han de mantenir el camí del control del dèficit mitjançant el desenvolupament d'econòmiques i socials. Com diul FMI les polítiques han de combinar l'eficiència i l'equitat.





CAIXABANK NO VA A COBRAR PER LES SEVES DIPÒSITS ALS PARTICULARS





El conseller delegat de CaixaBank ha estat contundent, "pels dipòsits no cobrarem als nostres clients particulars. Mentre la política monetària sigui una política de tipus baixos no ens quedarà més que remei que seguir com estem i això no ho anem a repercutir en els nostres clients particulars. Anem a incentivar la política de client vinculat i el no increment de comissions té un paper important en aquesta política".





CAIXABANK NO TÉ PREVIST CONCÓRRER A CAP FUSIÓ EN 2020





Tant el president com el conseller delegat han insistit que CaixaBank "nosaltres tenim un pla fins a 2021, un pla estratègic basat en el creixement orgànic. Som una entitat d'una gran grandària i diversificació que li permet competir i tenir èxit en aquest canviant sector bancari. Tenim un dimensió més que suficient. L'equip està molt centrats en el creixement orgànic i no apostem per tenir distraccions de fusions, no ens interessen".