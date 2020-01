CaixaBank va guanyar 1.705 milions el 2019 gràcies a l'impuls del negoci bancari i d'assegurances

CaixaBank va registrar un benefici atribuït de 1.705 milions d'euros en l'exercici 2019. Per negocis, el bancari i d'assegurances ha realitzat una contribució al resultat del grup de 1.060 milions d'euros, mentre que les participacions han aportat 313 milions i el negoci del banc portuguès BPI, 332 milions.





Respecte a l'evolució del negoci bancari, destaca l'evolució dels ingressos bàsics -'core'-, que se situen en 8.316.000, un 1,2% més, i el marge d'interessos puja a 4.951 milions (+0, 9%) a causa dels majors ingressos de crèdit per l'increment de volum de negoci, a l'estalvi en el finançament minorista i institucional i a la major aportació del negoci assegurador, mentre que els ingressos per comissions arriben als 2.598.000 (+0,6% ).





Els ingressos per dividends s'inclouen en el segon trimestre dels exercicis 2018 i 2019 el dividend de Telefónica per 104 milions; en el segon trimestre de 2019 es van registrar 46 milions corresponents al banc angolès BFA, i el quart trimestre del 2018 incloïa un dividend de 23 milions per la participació romanent a Repsol en aquell moment.





A més, en el quart trimestre es va registrar la contribució al Fons de Garantia de Dipòsits per 242 milions --228 en 2018--; en el segon trimestre es va incloure la contribució a Fons Únic de Resolució per 103 milions --97 en 2018--, al que se suma la reducció de càrregues immobiliàries per la venda del negoci immobiliari, formalitzada en el quart trimestre del 2018.





D'aquesta manera, el marge brut, que mesura la relació entre ingressos i costos financers, arriba als 8.605.000, un 1,8% menys, influït per la reducció dels resultats d'entitats valorades pel mètode de la participació (-48, 5%), com a conseqüència de la no atribució de Repsol i BFA; sense considerar l'aportació en els dos exercicis de Repsol i BFA, creixeria un 3%.





EL VOLUM DE NEGOCI CREIX UN 4,7%





En el pla comercial, el volum de negoci (crèdits més recursos) va créixer un 4,7% el 2019, fins als 611.692.000, i els recursos de clients van ascendir a 384.286.000, un 6,9% més.





Els actius sota gestió van créixer fins als 102.316.000, un 8,9% més, per la recuperació progressiva dels mercats després de la caiguda de finals del quart trimestre del 2018; i el patrimoni gestionat en fons d'inversió, carteres i sicavs se situa en 68.584.000 (+6,3%), mentre que els plans de pensions van arribar als 33.732.000 (+14,7%), obtenint CaixaBank una quota en fons d'inversió del 17,1% i del 25,5% en plans de pensions.





El crèdit brut a la clientela se situa en 227.406.000 d'euros (+ 1,2%) i la cartera sana creix un 2,4% el 2019, destacant la bona evolució del crèdit a empreses, que augmenta un 7,2%, mentre que el crèdit a particulars puja un 1,3% el 2019, impulsat pel crèdit al consum (+13,8%), tot i que el crèdit per a l'adquisició d'habitatge cau un 3,5%.





MOROSITAT





CaixaBank ha aconseguit rebaixar la ràtio de morositat fins al seu nivell més baix, un 3,6%, gràcies a les vendes de cartera, i els saldos dubtosos s'han reduït 2.401 milions d'euros.





La cartera d'adjudicats nets disponibles per a la venda a Espanya puja a 958 milions, i la cartera de lloguer al país se situa en 2.094 milions nets de provisions, situant-se el total de vendes d'immobles en 581 milions.





Els actius líquids totals ascendeixen a 89.427.000 el 31 de desembre de 2019, amb un creixement de 9.897.000 a l'any a causa de l'evolució positiva del gap comercial i a un volum de noves emissions superior als venciments.





FORTALESA FINANCERA DEL 12%





La ràtio Common Equity Tier 1 (CET1), que mesura la fortalesa financera, arriba al 12% a 31 de desembre de 2019, i el banc ha destacat que aquests nivells de capital sentin les bases per aconseguir l'objectiu de capital fixat en el Pla Estratègic 2019-2021, que se situa al voltant del 12%, amb un buffer d'un punt percentual addicional, que s'anirà constituint fins a final de 2021 per fer front a futurs canvis reguladors.





CaixaBank, amb 13,7 milions de clients a Espanya i 6,5 milions de clients digitals, també ha ressaltat que avança més ràpid del que es preveia en la seva transformació amb l'obertura de noves oficines 'Store', de les que contempla tenir més de 600 al juny de 2020.





El banc compta amb una plantilla integrada per 35.736 treballadors, 1.704 menys que fa a 2018, i una xarxa de 4.595 oficines, 508 menys.





DIVIDEND





A més, CaixaBank proposarà a la junta d'accionistes que convocarà al febrer distribuir un dividend en efectiu de 0,15 euros per acció amb càrrec al benefici de l'exercici 2019.

Amb aquest dividend, que s'abonarà a l'abril, la remuneració a l'accionista de 2019 equivaldrà al 52,6% del resultat net consolidat.