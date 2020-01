El tàndem Oliu-Guardiola enfonsa la cotització en borsa del Sabadell

La deriva en la gestió del Banc Sabadell del duo que formen el seu President, Josep Oliu, i el seu Conseller Delegat, Jaime Guardiola, ha costat als accionistes un escandalós 11% de baixada del valor de les accions en borsa. Segons els experts, aquest descens té molt a veure amb els resultats del grup durant 2019, que acaba de presentar l'entitat aquest darrer divendres de gener.





Els gestors del banc s'han passat els últims mesos de l'any presumint d'una possible fusió amb Bankia. A l'hora de la veritat, s'ha vist que l'únic que podien fer era treure's de sobre els actius tòxics que encara conservaven en el balanç.









El mateix Oliu ha reconegut que "els resultats de l'últim trimestre no han estat els esperats i que hauran de parlar amb els inversors per explicar-los el projecte de creació de valor per al banc". Una tasca summament difícil a la vista dels vaivens que han mantingut els màxims directius de banc i que han estat recollits profusament pels mitjans de comunicació.





La fallida del Popular i les seves similituds amb el full de ruta que han escollit Oliu&Guardiola han alertat els mercats sobre el futur del Banc Sabadell, encara que els seus gestors s'esforcin molt a mostrar diferències entre els dos processos. Parlar, com fa Oliu, només d'establir models de sostenibilitat no sedueix uns inversors que busquen des de fa temps al Sabadell la rendibilitat i el dividend que no acaben de trobar. I això acaba amb la paciència del més comprensiu dels accionistes.