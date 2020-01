El conseller delegat de Banc Sabadell, Jaume Guardiola, ha atribuït aquest divendres la caiguda superior al 10% que les accions de l'entitat experimentaven aquest divendres en borsa a l'ajust addicional i no esperat pel mercat per la venda de carteres.





Així ho ha posat de manifest Guardiola durant la roda de premsa posterior a la presentació dels resultats corresponents a l'exercici 2019. Tot just obrir el mercat, el valor dels seus títols s'ha ensorrat per sota dels 0,9 euros unitaris.





"És veritat que al mercat li pot haver sorprès el tancament de carteres que es donava per tancada i que ha incorporat unes pèrdues addicionals. Pot ser una raó explicativa a l'ajust que s'està produint", ha indicat.









Segons ha dit, evidentment els resultats tenen aquest ajust addicional d'alguna manera no esperat, el que podria ser la causa principal. "Veurem com es va comportant al llarg de la jornada, ja s'ha vist en altres presentacions moltes modificacions en una sessió", ha conclós.





Al mateix temps, el conseller delegat de Banc Sabadell ha descartat que aquest enfonsament borsari tingui a veure amb el capital, tot i que ha precisat que resulta "difícil" contestar perquè ell no és el mercat.





No obstant, ha assegurat que el banc està "molt content" amb el desguàs d'actius improductius realitzats i la seva conseqüent caiguda de la morositat. "Per a nosaltres això és prioritat", ha subratllat Guardiola.





A més, creu que no es pot dir que els resultats hagin estat "fluixos", i menys en un context de baixos tipus d'interès i de necessitat de realitzar inversions en transformació digital per no quedar-se enrere en la guerra competitiva.





OLIU DESCARTA NOVES FUSIONS





El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha negat que l'entitat que presideix vagi a participar en una operació de fusió "ara per ara", però no descarta que altres entitats financeres puguin fer-ho aquest any.





Oliu ha matisat així un discurs que va pronunciar fa uns dies en què va donar a entendre que Banc Sabadell estava obert a una fusió a l'explicar que les entitats busquen optimitzar costos en un context de baixos tipus d'interès com l'actual.





"Ara per ara no contemplem cap fusió específica. El banc està centrat en els seus plans comercials, estalvis de costos progressius i inversions en el terreny digital", ha explicat en la roda de premsa posterior a la presentació dels resultats de l'exercici 2019.





També ha recordat que el banc està centrat en la reducció del cost de risc o en altres projectes perifèrics com Mèxic, que "avança amb bon peu, però encara està en fase de desplegament".





"El nostre full de ruta actual no contempla més que el que acabo de dir", ha conclós Oliu, que ha assegurat "no témer" una oferta d'adquisició d'accions (OPA).