Encara que abans de l'estiu es va prendre la decisió de deixar en standby la venda de la seva gestora, el Banc Sabadell ha decidit finalment reactivar la recerca d'un soci estratègic per a Sabadell Asset Management.





La prioritat per a l'entitat presidida per Josep Oliu passa per deixar anar llast: vendre part de la gestora es veu ara com una estratègia per aconseguir l'anhelat capital que tranquil·litzi els mercats, que sempre han considerat al banc com el més dubtós pel que fa a la solvència de les entitats espanyoles.





Així doncs, Banc Sabadell va encarregar en el primer trimestre a la signatura JP Morgan que sondegés el mercat a la recerca d'un soci per a Sabadell Asset Management. De moment, el banc no revela si vol vendre l'actiu en una part majoritària o minoritària.





La gestora comptava al tancament de 2018 amb actius gestionats per 16.000 milions d'euros en fons d'inversió i 1.900 milions en sicavs.









OLIU DEFENSA EL CANVI DE GUIÓ





El president de l'entitat, Josep Oliu, va justificar durant la junta d'accionistes aquest canvi de guió portant a col·lació l'acord assolit amb Zurich el 2008. La veritat és que està sent un any de replegament per part de l'entitat financera: el Sabadell es va desfer de Solvia per 241 milions d'euros a l'abril, va vendre una cartera d'actius tòxics valorada en 342 milions a Cerberus a l'agost i té en marxa el conegut com a Projecte Vento amb el que preveu posar a la venda una cartera d'impagaments de fins a 900 milions d'euros.





Aquesta macrooperació de sanejament en diferents fases seria desitjable que culminés amb la venda de part de la seva gestora de fons, encara que de moment els inversors no estan sent massa receptius amb el preu posat per l'entitat.