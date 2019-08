El Sabadell ven una cartera d'actius a Cerberus valorada en 342 milions d'euros

El Banc Sabadell acorda la venda d'una cartera d'actius immobiliaris anomenada 'Rex' a una filial de Cerberus, participada en un 80% pel fons i en el 20% restant pel banc, amb un valor net comptable conjunt aproximat de 342 milions d'euros.













L'import de compravenda de l'operació ha estat de 314 milions d'euros, implicant provisions netes per uns 20 milions d'euros, segons ha remès l'entitat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





Un cop es tanqui l'operació, subjecta al fet que es compleixin les condicions corresponents, la transmissió del control dels actius 'tòxics' es farà efectiva i els mateixos es donaran de baixa del balanç del grup bancari.





Sabadell ha assegurat que aquesta operació contribueix "positivament" a millorar la seva rendibilitat i ha remarcat que té un impacte "neutre" a la ràtio de capital que mesura la solvència CET 1 'fully loaded'.





No és la primera vegada que Sabadell es decanta per Cerberus per desfer-se d'aquest tipus d'actius. L'any passat va signar la transmissió de la pràctica totalitat de la seva exposició immobiliària al fons nord-americà amb la venda d'una cartera anomenada 'Challenger'.





Els actius tenien un valor brut aproximat de 9.100 milions d'euros i es van vendre per uns 3.900 milions d'euros, amb el que va aconseguir netejar substancialment el seu balanç de la rajola procedent tant de Sabadell com de la CAM.





Uns mesos abans d'anunciar el tancament de 'Challenger', també va vendre a Axactor 'Galerna', una cartera valorada en uns 900 milions d'euros.





Així mateix, el banc va completar la setmana passada la transmissió d'una cartera de crèdits i actius immobiliaris amb un valor brut aproximat de 2.124 milions d'euros a Deutsche Bank ja Carval Investors. Aquesta operació estava anunciada des de feia un any.