El FROB no permetria la fusió de Bankia i Sabadell perquè costaria 700 milions d'euros a l'Estat

Una teòrica fusió entre Bankia i Sabadell -de la que fa temps que se està parlant- sortiria cara a les arques públiques amb l'acabat d'estrenar Govern de coalició PSOE-Podem. La hipotètica unió costaria uns 700 milions d'euros a les arques públiques, de manera que, "als preus d'avui, estaria lluny de ser convincent" per al Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), segons una anàlisi de Bank of America ( BofA).





Als preus actuals de mercat, BofA estima que Bankia necessitaria augmentar el seu capital en 7.900 milions d'euros per absorbir a Sabadell. D'aquests, 2.400 milions d'euros correspondrien a 'fresh equity' i 5.500 milions d'euros s'assignarien als accionistes de Sabadell, amb una ràtio de 0,56 accions de Bankia per cada acció de l'entitat catalana.





Per mantenir l''estatus quo', amb un 49% de Bankia i un 51% de Sabadell, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) dependent de Govern espanyol, necessitaria subscriure el 30% del capital de 2.400 milions d'euros, és a dir, 700 milions d'euros de diners dels contribuents.





"Els impactes financers que estimem suggereixen que fusionar Bankia i Sabadell als preus d'avui estaria lluny de ser convincent per al FROB basat en els supòsits anteriors", assenyala l'informe.





Tot i l'extensa anàlisi teòrica fet públic aquest divendres 24 de gener, sobre aquesta hipotètica fusió, l'entitat americana ha aclarit que "no està considerant si és probable que es produeixi un acord d'aquest tipus".





En aquesta operació, els costos de la reestructuració serien equivalents al 230% de les sinergies de costos. Així mateix, comportaria un desgast del 10% en els ingressos de Sabadell -excloent a TSB- en un període de dos anys.





La teòrica adquisició del Banc Sabadell per part de Bankia, comportaria un increment del 2% als guanys per acció de Sabadell i una retallada de més del 30% en el valor liquidatiu net esperat de Bankia per 2022.





Perquè aquesta transacció fos neutral per al valor liquidatiu de Bankia caldria que el banc no pagués més de 0,3 euros per cada acció de Sabadell, és a dir, un descompte del 70% respecte als preus de mercat actuals.





ES PODRIEN TANCAR MÉS DE 600 OFICINES





La combinació de Bankia i Sabadell suposaria el tancament de més de 600 oficines bancàries de les dues entitats, donat el percentatge de l'encavalcament del 15% en les més de 4.000 oficines que les dues entitats sumen a Espanya, segons aquesta anàlisi.





En concret, Sabadell i Bankia sumaven 4.126 oficines a Espanya, una quota del 17% de mercat, al tancament del tercer trimestre del 2019. En una suposada fusió, l'anàlisi de BofA -que suposa el tancament de la menor oficina en els llocs que coincideixin dos-preveu el tancament del 15% de les sucursals, és a dir, de 619 oficines.





Cinc províncies representen el 55% de la xarxa d'oficines, sent Madrid la més gran, amb un 20% del total de sucursals i una participació de mercat del 17%. La segueixen Barcelona (13% de les sucursals), València (8%), Alacant (7%) i Múrcia (7%).





REBAIXA UN EL 21% EL PREU OBJECTIU DE BANKIA





Paral·lelament, Bank of America ha rebaixat el preu objectiu de les accions de Bankia d'1,9 euros a 1,5 euros, és a dir, una retallada del 21%, i insisteix en la seva recomanació de 'infraponderar' el pes d'aquestes accions.





L'entitat ha destacat la caiguda dels préstecs "sense espai per a l'optimisme" a Espanya, ja que ha reconegut el bon acompliment de la gestora Bankia AM a 2019, i ha pronosticat que "continuï el bon impuls" per al grup.





Tot i això, ha apuntat que una caiguda dels ingressos nets per interessos d'un 1% forçaria al banc a augmentar els ingressos de les assegurances i la gestió actius en un 6% o per cobrar un 25% més pels comptes corrents per mantenir els seus ingressos plans, el que "podria resultar un desafiament en un mercat extremadament competitiu".