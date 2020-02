Puigdemont i Junqueras volen cobrir els 4 milions que demana el Tribunal de Comptes amb fiances ja dipositades

Les defenses dels investigats pel Tribunal de Comptes pel presumpte desviament de fons per a la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre de 2017, entre els quals es troben l'expresident i exvicepresident de la Generalitat Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, respectivament , han demanat per escrit utilitzar les fiances ja dipositades al Tribunal Suprem, que va jutjar el procés independentista a Catalunya, i en el Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, que investiga la jornada de votació, per cobrir els 4,1 milions d'euros que reclama l'òrgan fiscalitzador per aquests fets.













Els advocats dels presumptes responsables comptables s'han consignat sengles escrits davant Tribunal Suprem i el jutjat de Barcelona perquè els permeti emprar les quantitats ja abonades per poder fer front a la fiança total de 4.146.274,97 euros que va fixar el Tribunal de Comptes i per a la qual va donar 15 dies de termini, que conclou la setmana que ve sempre que no es demani, i s'admeti, una pròrroga.





La delegada instructora de el Tribunal de Comptes va donar a conèixer el passat 28 de gener el acta de liquidació provisional, amb la qual va imposar fiances solidàries a 28 investigats, entre els quals es troben tots els que fossin consellers d'aquest Govern i alt càrrecs de la Generalitat, per assegurar el reintegrament dels 4 milions d'euros a l'erari públic en cas que siguin condemnats.





El jutge del Suprem que va instruir el procés, Pablo Llarena, va ordenar el pagament conjunt de 2,1 milions d'euros als nou consellers de Puigdemont processats per malversació com a responsabilitat civil. Així, encara que la Sala va jutjar per aquest delicte a Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull i Dolors Bassa, Joaquim Forn, Josep Rull, Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila, finalment va condemnar per això els quatre primers.





No obstant això, l'òrgan fiscalitzador va imputar responsabilitat comptable a tots els exconsellers, entre ells els fugats Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret, a l'igual que a l'ex president, també fugit de la Justícia. Segons explica l'acta de liquidació provisional amb la qual es conclou la instrucció i es mana el cas a la Sala d'enjudiciament, indiciàriament tots els membres de Govern són responsables de la presumpta desviació de fons públics perquè el 6 de setembre de 2017 van signar un acord de despesa per a l'1-O.





Per afermar la part restant, els advocats han realitzat la mateixa petició al jutjat de Barcelona que investiga els preparatius del referèndum, on va fixar una fiança de 5,8 milions als 17 dels 30 processats per malversació. Es dóna la circumstància que 10 dels investigats al Tribunal de Comptes són els que van haver d'afrontar aquesta quantitat.





Es tracta dels exalts càrrecs de la Generalitat Antoni Molons, Joaquim Nin i Amadeu Altafaj, Natalia Garriga, Ignasi Genovés, Francesc Sutrias, Teresa Prohias, Albert Royo, Josep Ginesta i la interventora de la Generalitat, Rosa Vidal.





Així, tot i que els diners aportats al Tribunal Suprem i al jutjat d'instrucció català correspongui als béns de 14 dels 28 investigats pel Tribunal de Comptes, les defenses pretenen que amb elles es pugui sufragar les més de quatre milions d'euros, ja que es tracta de fiances solidàries i referits als mateixos fets, indiquen les fonts consultades.





El Tribunal de Comptes va concretar que els 4,1 milions d'euros es van invertir en un total de 13 partides: en despeses de l'aplicatiu 'referendum.cat' i 'crida extra' (171.357,59 euros); despeses de rehabilitació de la nau annexa al CTTI Call Center (1.454.039,94); creació i disseny del registre de residents a l'exterior (11.503,64); difusió en premsa escrita del registre de residents a l'exterior (168.201,35); disseny i activació del registre de residents a l'exterior (2.868,08); campanya Civisme (357.068,26); despeses relatives a Unipost (1.259.882,07); cartelleria del referèndum (65.730,97); campanya internacional d'imatge de la Generalitat (63.735); invitació a grups de parlamentaris europeus (88.643,56); equip d'experts IEERT.Helena Catt (189.200,34); observadors internacionals Paul Sinning (177.464,80); i el web 'cataloniavotes.eu' (136.579,37).