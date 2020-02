Més de 1.700 professionals sanitaris s'han infectat amb coronavirus a la Xina

Un total de 1.716 professionals sanitaris xinesos s'han infectat amb el nou coronavirus fins a l'11 de febrer, el que representa el 3,8 per cent del total de casos confirmats a la Xina, segons han assenyalat aquest divendres des del Ministeri de Sanitat (NHC) .









D'ells, sis persones han mort a causa del virus, el que representa el 0,4 per cent del total de morts de país, ha explicat Zeng Yixin, sotsdirector del NHC, en roda de premsa.





El nombre de metges infectats a la província de Hubei, la més afectada pel brot de coronavirus, va arribar als 1.502, o el 87,5 per cent dels casos nacionals confirmats de personal mèdic, mentre que la xifra per a la capital, Wuhan, va ser de 1.102, o el 73,4 per cent dels metges infectats a la província.





D'altra banda, ha assenyalat que han posat en marxa una sèrie de mesures per recompensar a aquests professionals per les seves "sacrificis i contribucions" contra el brot de coronavirus. Segons Yixin, els metges de primera línia que estiguin infectats o morin a causa de virus seran compensats a través d'una assegurança de lesions laborals per les seves lesions ocupacionals.





Mentrestant, s'oferirà suport financer, incloent subsidis i assignacions als metges i infermeres en la primera línia de la lluita contra l'epidèmia.





Els treballadors i equips mèdics que realitzin contribucions destacades en assistència mèdica, investigació i desenvolupament de vacunes i altres aspectes, també rebran honors i premis, ha afegit el viceministre de Recursos Humans i Seguretat Social Zhang Yiquan en la conferència de premsa.