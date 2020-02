Així va morir el Mobile 2020

Durant una setmana es va mantenir en l'aire el dubte sobre si finalment podria celebrar-se el Mobile World Congress 2020, però la por pel brot internacional del coronavirus va fer que nombroses empreses decidissin no assistir a l'esdeveniment.









Va haver-hi reunions d'última hora per part de l'organitzadora, la GSMA, així com l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat. Durant dies afirmaven que el MWC es mantenia perquè no hi havia alerta a Espanya. Després es va dir que prendrien prevencions i no assistiria qui hagués estat en les últimes dues setmanes a la Xina.





El 12 de desembre a primera hora de la tarda, després d'una d'aquestes reunions extraordinàries, es va dir que el Mobile continuava. Unes hores després, l'organització es va desdir i va comunicar el que ja semblava un secret a veus: el Mobile 2020 no es podia celebrar a causa de les cancel·lacions d'empreses, moltes d'elles de talla important com Facebook, Ericsson, Sony o Intel.





Va ser el dimecres 5 de febrer quan tot va començar amb el sud-coreà LG, el setè fabricant del món de 'smartphones', que va anunciar que no assistiria al MWC, a 18 dies de la inauguració. Mai havia passat una cosa així en els 13 anys que portava a la fira a la ciutat i que genera un impacte econòmic de 500 milions d'euros a la capital catalana.





Al principi, semblava que l'impacte era mínim. Es van anar sumant altres empreses, fins a una trentena, de manera que el Mobile morir deixant rere seu la destrucció de 15.000 llocs de treball en diferents sectors, des firals, fins de restauració i hotels.





Encara resulta més senzill analitzar els esdeveniments a toro passat que al mig de la tempesta, la veritat és que des del sector creuen que l'organització va trigar a reaccionar i que, les diferents informacions contradictòries, no van animar a moltes empreses a seguir endavant.





MALA GESTIÓ





Directius, fabricants de mòbils i càrrecs governamentals destaquen que no es va gestionar bé la crisi del coronavirus i que des del primer dia s'havia d'haver creat un comitè de crisi per tenir una resposta preparada davant les diferents possibilitats que podien ocasionar-se.





Després d'anunciar dia rere dia la continuïtat del Mobile, una setmana després que saltessin les alarmes es va decidir cancel·lar-i és aquest canvi d'opinió el que des del sector es veu com un fiasco.





Van haver també reunions d'urgència entre els assistents, com Telefónica, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom i BT, i quan el gegant Amazon va cancel·lar la seva presència, ja es donava pràcticament per fet que l'esdeveniment no seguiria en peu. Les declaracions de l'organització i les administracions seguien anant en sentit contrari. La GSMA havia perdut el control.





De poc van servir les directrius del Ministeri d'Economia i el Ministeri de Sanitat. Mentre el primer deia que potser no era aconsellable seguir, el segon insistia que no hi havia raó sanitària per cancel·lar, si bé de portes enfora tots dos insistien que era segur continuar i que el pitjor virus era el de la por.





Ara, la incògnita està en què passarà el 2021. El CEO de GSMA, John Hoffman, no va trigar a anunciar que ja estava treballant per al Mobile de l'any que ve, però des del sector hi ha dubtes sobre si el congrés de mòbils està tocat de mort.