L'OMS, Facebook, Twitter, Amazon i Google discuteixen com restringir les fake news sobre el coronavirus

Responsables de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) han mantingut una reunió aquesta setmana amb representants de Facebook, Twitter, Amazon i Google, per discutir com impedir la disseminació d'informacions falses sobre el coronavirus.

















"L'assumpte principal de la discussió es va centrar en el paper que jugarien aquestes companyies a l'hora de reduir la difusió de la desinformació", segons ha informat a la cadena CNBC el representant de l'agència de l'ONU en la reunió, Andy Pattison.





A la reunió, celebrada a la seu de Facebook a la ciutat de Menlo Park (Califòrnia, Estats Units) també van acudir representants de Twilio, Dropbox, Alphabet (matriu de Google), Verizon, Salesforce i YouTube.





Pattison va proposar a les empreses que comencessin a verificar elles mateixes les informació en lloc de confiar en tercers. "Twitter i YouTube i més llocs de xarxes socials encara estan inundats d'informació errònia", ha explicat Pattison, qui es refereix al problema com una "epidèmia d'informació o infodemia".





Algunes de les companyies van reconèixer que encara no han posat en marxa iniciatives sobre l'assumpte, excepte per comunicar-se amb el seu personal per mantenir-se fora de perill. "El propòsit de la reunió va consistir a plantar llavors d'idees, i va funcionar bé", ha afegit Pattison. "Vaig encoratjar la col·laboració i la innovació. Les crisis són un bon moment per a això", ha conclòs.