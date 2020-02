Govern i Generalitat presentaran "aviat" un pla per a la continuïtat de Nissan a Barcelona

El Govern i la Generalitat presentaran en les pròximes setmanes un pla per "posar en valor" la planta de Nissan a Barcelona i perquè la direcció de la multinacional japonesa adjudiqui la fabricació d'un nou vehicle a la planta de la Zona Franca.

MÉS INFORMACIÓ El baix rendiment de Nissan enfonsa els beneficis del grup Renault





La directora general d'Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, ha explicat que les converses amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme i l'automobilística nipona "estan molt avançades" i que el pla està pràcticament tancat.





La direcció general d'Indústria de la Generalitat forma part de la taula de treball en què estan treballant amb el Govern i Nissan per fer una proposta que pugui convèncer a la companyia, i que gestionen amb contacte directe la ministra d'Indústria, Reyes Maroto, i la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón.













Villarroya preveu que el pla es presenti aquest mes de febrer o març i ha defensat que han fet tot el que es podia per retenir la multinacional japonesa a Barcelona.





"Ens agradaria pensar, si més no, que estem fent tot el possible, que ningú pugui dir que no estem fent tot el que està a les nostres mans perquè Nissan continuï per molts anys a Catalunya", ha sostingut.





La fàbrica de la Zona Franca es quedarà a partir de maig, data en què es deixarà de fabricar la furgoneta per a Mercedes-Benz, prop de el 20% de la seva capacitat productiva amb la fabricació de dos 'picks-ups', la Nissan Navarra i la Renault Alaskan, i el NV-200 elèctrica.





Els sindicats han convocat una manifestació la setmana que ve davant la Delegació de Govern a Barcelona per protestar per la situació de la planta perquè, alerten, tindrà un excedent de plantilla a causa de la pèrdua de la 'pick-up' de Mercedes-Benz.