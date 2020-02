El Govern elimina el comitè de control del 112 després de les adjudicacions irregulars de contractes

La Generalitat ha decidit eliminar la comissió executiva de el centre d'atenció de trucades d'emergències. El CAT112 és l'òrgan responsable de supervisar la gestió d'aquest servei, però a causa de la seva vinculació amb l'adjudicació polèmica de contractes durant els anys 2014 i 2015, el Govern prefereix prescindir d'aquest comitè de seguiment encara que això suposi rebaixar el grau de fiscalització de l' ens públic.





MÉS INFORMACIÓ El telèfon 112 va rebre 1.060 trucades per incidències causades pel vent a Catalunya





La Sindicatura de Comptes va detectar irregularitats que va considerar perseguibles per la via judicial i administrativa quan va fiscalitzar els pressupostos durant l'etapa d'Artur Mas al capdavant de la Generalitat. En 2017, va ser la pròpia administració catalana la que va expedientar un responsable financer ia un tècnic de l'organisme, per haver actuat de forma irregular a processos de contractació.





Cal apuntar que des de fa dos anys, el director del servei és Joan Delort, un alt càrrec que ha treballat per a tots els presidents de la Generalitat des de la recuperació de les institucions d'autogovern amb Jordi Pujol.





Tot i que la supressió de la comissió executiva del CAT112 està prevista a la llei d'acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, aquest es reemplaçarà per un consell rector, presidit pel conseller d'Interior, que es reunirà anualment en comptes de mensualment.





D'aquesta manera, es rebaixarà el control sobre el servei públic d'emergències ja que el nou òrgan que substituirà la comissió executiva tindrà una funció més protocol·lària que auditora.