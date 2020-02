Casillas confirma que es presenta a les eleccions a la Reial Federació Espanyola de Futbol

El porter internacional Iker Casillas ha anunciat aquest dilluns que es presentarà a les eleccions a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) que se celebraran en aquest 2020, i en què competirà, al menys, amb l'actual mandatari de l'esmentat organisme, Luis Rubiales.





"Sí, em presentaré a la Presidència de la @RFEF quan es convoquin les eleccions. Junts anem a posar la nostra Federació a l'altura del millor futbol del món: el d'Espanya", ha indicat en el seu compte oficial de Twitter el porter internacional.









"Estem treballant amb el màxim respecte i decisió en la nostra candidatura. Més de 23.000 electors ens esperen en unes eleccions justes i transparents. 139 assembleistes decidiran. Gràcies a tots i totes per l'afecte que he rebut i rebut. El vostre suport i la vostra força em animen. a per això!", ha afegit a la xarxa social.





Íker Casillas va aclarir que ha informat de la seva decisió al seu actual club, el Porto, de què forma part del seu cos tècnic després de l'infart de miocardi que va patir el passat 1 de maig durant un entrenament. "He informat d'aquesta decisió al president del meu club, el FC Porto, a què només puc expressar el meu més profund agraïment", ha subratllat.





Casillas va confirmar així una informació amb la qual s'havia especulat en les últimes setmanes. L'exporter de Reial Madrid afrontarà el repte de competir a les urnes amb Luis Rubiales, que va anunciar la seva intenció de renovar el seu mandat en el càrrec a què va accedir el 17 de maig de 2018 després de derrotar, per 80 a '56 vots, a Juan Luis Larrea.





Rubiales va sol·licitar l'avançament electoral dels comicis, inicialment previstos per al segon semestre d'aquest 2020 després dels Jocs Olímpics de Tòquio, per preparar amb garanties l'Eurocopa d'aquest any, però el Consell Superior d'Esports (CSD) encara ha d'aprovar aquesta bestreta de la cita amb les urnes.