Rajoy es postula com a candidat a la presidència de la RFEF

L'expresident de Govern central, Mariano Rajoy, podria ser candidat a la presidència de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF). Ho faria si finalment Iker Casillas no es decidís a fer el pas i enfrontar-se a Javier Tebas, com avançàvem el 16 de gener.





De moment l'exporter de Reial Madrid -ara al Porto- està avaluant les seves possibilitats davant el president de LaLiga.





Si finalment no fes el pas, Rajoy no ho veuria amb mals ulls. I fins i tot es presentaria encara que no comptés amb els suports suficients per sortir elegit.





Encara que l'expresident del Govern central compta amb molts contactes en el futbol, com en les Federacions Territorials, com el president de la Federació de Galícia, Rafael Louzán, amic proper de Rajoy.





L'actual president de la RFEF, Luis Rubiales, podria convocar eleccions abans que Casillas estigui totalment recuperat de l'infart de miocardi que va patir el primer dia de maig de l'any passat. A més, el seu contracte amb el Porto segueix vigent. No obstant això, Rajoy res el lliga per poder presentar la seva candidatura.





Javier Tebas està considerant desafiar Casillas amb una candidatura a la presidència de la Federació Espanyola de Futbol. S'espera que Luis Rubiales convoqui eleccions per a la segona meitat de març, per davant dels dos particulars de la selecció espanyola que ja serveixen de preparació per a l'Eurocopa 2020, i Tebas considera que el porter és el nom ideal per retirar el suport a Rubiales i tenir un aliat en lloc d'un rival al capdavant de la federació.





Així i això, Casillas mirarà amb especial cautela el possible repte que planteja Javier Tebas. En un escenari en què va acceptar córrer i enfrontar-se a Luis Rubiales, l'espanyol es veuria obligat a posar fi a la seva carrera de forma definitiva, una cosa que encara no ha fet.