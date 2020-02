Willy Toledo defensa en el judici que insultar Déu i la Mare de Déu no és delicte

L'actor Guillermo Toledo, conegut popularment com Willy Toledo, s'ha defensat aquest dilluns al judici pels seus missatges a Facebook, en què insultava Déu i la Mare de Déu, que les seves paraules són "blasfèmia" i no constitueixen delicte, mentre que la acusació, exercida per Advocats Cristians, ha destacat que es tracta d'un atac a la llibertat religiosa.









L'advocat defensor, Endika Zulieta, ha assenyalat que les paraules de Willy Toledo corresponen a les "antigues blasfèmies". "Això pertany a l'Espanya fosca. A mi em sona molt malament, però això no és delicte", ha dit en el judici, que queda vist per a sentència. Zulueta ha destacat a més que coneix a Willy Toledo des de molts anys, en els quals fins i tot han coincidit "en missa".













Toledo ha assegurat durant el judici, en què només ha respost paraules del seu advocat, que "no tenia intenció ni desig d'ofendre ni els catòlics ni els musulmans, ni els seguidors de la secta del monstre de l'espagueti volador" , i ha assenyalat que va escriure aquests missatges per expressar la seva "indignació" sobre fets de l'"actualitat política".





Encara que l'actor entén que les seves paraules "poden ofendre moltes persones", ha assenyalat que a ell també li ofenen "paraules homòfobes", però creu que "no és legítim perseguir les persones pels seus pensaments polítics", tal com ha assenyalat Toledo, que ha estat acompanyat de tres familiars, entre ells la seva mare, així com de l'artista Abel Azcona.





En aquest sentit, ha fet referència a la intenció de Govern central d'incloure en el Codi Penal l'"apologia del franquisme", cosa amb la qual ell no coincideix. "El que delinqueix són actes, no paraules", ha dit Willy Toledo, que ha parafrasejat Evelyn Beatrice Hall, que va assenyalar: "No estic d'acord amb el que dius però defensaré el teu dret a expressar-ho".





ADVOCATS CRISTIANS DEMANA QUE LES "VEXACIONS" ACABIN





Per la seva banda, l'advocada Polonia Castellanos, d'Advocats Cristians, associació que ha exercit l'acusació, ha destacat que "l'insult no cal" per exercir la "llibertat d'expressió". "La llibertat d'expressió es pot exercir sense trepitjar els drets dels altres", ha ressaltat.





Al mateix temps, ha ressaltat la importància d'aquest judici perquè "les vexacions acabin". Durant el judici, el president de l'Associació Musulmans per la Pau, Raúl González, ha reconegut en qualitat de testimoni que no havia llegit els textos pels quals s'acusa Willy Toledo.





"El món sencer no m'ha impedit professar les meves idees", ha agregat, una afirmació que la defensa ha reivindicat per afirmar que les paraules de l'acusat no són obstacle per a la llibertat religiosa.





Prèviament, en arribar als jutjats, Toledo ha assegurat que vol "seguir dient" tot el que li "surti de les orelles". "Sóc ateu i em cago en Déu tots els dies cada vegada que em cau un plat en un dit gros del peu, com fem la majoria de ciutadans. Seguiré dient tot allò que em surti de les orelles dir", ha assenyalat .





El vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha qualificat el judici a l'actor Willy Toledo com "un sense sentit" i considera "indignant" que l'intèrpret pugui acabar a la presó per "cagar-se en Déu".





"El judici a Willy Toledo no té sentit. És indignant que hi hagi corruptes que se'n van de 'rositas' i que alhora hi hagi gent que pugui acabar a la presó per cagar-se en Déu", ha dit a Twitter.