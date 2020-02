Incloure la bandera espanyola a l'uniforme: la proposta més votada per al canvi d'imatge de Mossos

La consulta pública promoguda per la Generalitat com a pas previ a la modificació de la imatge corporativa de la policia autonòmica ha fet pujar una proposta els promotors potser no s'esperaven.





Al web Participa Gencat, que conté tots els processos participatius de Govern, es pot comprovar que la iniciativa amb més suports ha estat la inclusió de la bandera espanyola al costat de la senyera a l'uniforme dels Mossos d'Esquadra.





D'entre les moltes idees llançades pels participants --com unificar el model de boina o canviar-la per una gorra operativa, utilitzar camises tipus pol o no tornar a vestir els pantalons de pinça--, s'ha guanyat el primer lloc la petició d'incloure ambdues banderes a la vestimenta dels uniformats.





En concret, la proposta sol·licita que "en la nova uniformitat s'afegeixin les dues banderes, l'espanyola i la senyera, i no únicament la de la senyera", afegint que "és una forma d'apropar i despolititzar al cos, i és lògic que portin les dues banderes en la seva uniformitat".









Un dels signants de la mesura ha explicat a Catalunyapress que pretenen que el cos deixi de ser un col·lectiu al servei de l'independentisme per esdevenir una policia que compleixi estrictament amb l'Estat de Dret. La proposta arriba dos anys després de la qüestionada actuació dels Mossos durant l'1-O, quan el cos es va inhibir de la seva obligació d'impedir la consumació del referèndum d'autodeterminació.





Al marge d'aquesta mesura, alguns sindicats han llançat la seva pròpia proposta sobre la nova aparença dels Mossos. Pel que fa a la uniformitat, USPAC demana flexibilitzar la indumentària dels agents, permetent que portin pantalons curts o samarretes d'altres colors que no siguin el blanc.





Així mateix, també demanen relaxar els codis d'imatge personal permetent tatuatges, talls de cabells més llargs, barbes poblades o complements com polseres o pendents.