Els crítics de Cs no veuen en Arrimadas voluntat de consens

El sector crític de Ciutadans agrupat en la plataforma Cs Ets Tu no ha trobat per ara en la portaveu al Congrés i precandidata a les primàries, Inés Arrimadas, voluntat de consensuar amb ells el model de partit. No obstant això, prefereixen no anunciar de moment una candidatura alternativa a la d'Arrimadas i esperaran fins a esgotar els terminis per si canvia d'opinió.









Fonts de la plataforma han informat que el vicepresident de Castella i Lleó i la principal figura crítica en el partit, Francisco Igea, s'ha posat en contacte amb Arrimadas per conèixer la seva opinió a l'respecte i ella li ha contestat que no té intenció de debatre ara aquesta qüestió. Però "ho farà si es presenta una candidatura alternativa", han afegit.





No obstant això, en Cs Ets Tu diuen que esperaran fins a l'últim moment per saber si la portaveu parlamentària està disposada a arribar a un consens sobre el model de partit. "Seguim intentant un acostament fins al final", han indicat les fonts.





El 26 de febrer és la data marcada en el calendari precongressual de Ciutadans perquè els qui vulguin presidir el partit es postulin i presentin a l'equip que compondria la seva Executiva. Les primàries se celebraran el 7 i el 8 de març.





Arrimadas, que no ha donat pistes sobre qui l'acompanyaran en la seva candidatura, va celebrar un acte a Madrid el dissabte passat on va desgranar les seves principals propostes, incidint en la seva pretensió de fomentar la participació i el protagonisme dels afiliats.





No obstant això, cap d'aquestes propostes va en la línia de les que plantegen els crítics per fer un partit més descentralitzat i on es reforci la independència de diferents òrgans respecte de l'Executiva nacional.