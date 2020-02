Sense llista conjunta a Galícia, Arrimadas rebutja qualsevol pacte entre PP i Cs

Ciutadans treu pit davant el Partit Popular. La formació taronja exigeix als populars que de pactar una llista conjunta entre les dues formacions, aquesta es faci extensiva a les tres comunitats autònomes que tornaran a les urnes aquest 2020: Galícia, Catalunya i País Basc.





Arrimadas posa sobre la taula la seva fortalesa electoral a Catalunya per exigir que Feijóo cedeixi a Galícia, que fins ara no es mostra disposat a pactar una candidatura unitària. El baró gallec preveu que el Partit Popular abast la majoria a la Xunta per si sol i considera irrellevant la força de Ciutadans a Galícia.





Davant d'aquest tancament, a Ciutadans pressionen perquè la fórmula d'entesa sigui global i no només a Catalunya. En l'estratègia de Cs, l'entesa passaria per incloure a UPyD i a sectors socialdemòcrates i de la societat civil, per donar una imatge cohesionada enfront del projecte del PSOE i els seus socis de govern nacionalistes i populistes.









A més, en Ciutadans plantegen la possibilitat, molesta per Feijóo, que el seu mandat acabi depenent d'un diputat de Vox, que segons algunes enquestes podria entrar per primera vegada a la Cambra gallega. Davant aquesta hipòtesi, la formació sociolliberal aconsella unir forces per garantir una majoria mínima que no depengui de suports externs.





No obstant això, la situació empitjora per moments. L'encreuament de retrets entre Ciutadans i Partit Popular no fa més que empitjorar des que es va llançar la proposta en un primer moment. El líder del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, va acusar ahir Arrimadas d'haver-se'n "anat de Catalunya" i "no deixar treballar els que ens quedem", davant la qual cosa Carlos Carrizosa, home de confiança de la líder 'in pectore' de Cs, va respondre que aquestes paraules no eren més que un "mantra separatista".