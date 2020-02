El Consell de Garanties Estatutàries considera inconstitucional la llei del Govern sobre l'habitatge

El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha considerat que el decret llei de la Generalitat de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge "és inconstitucional" per la nova definició d''habitatge buit', segons un dictamen.





El CGE al·lega que aquesta norma vulnera els articles 9.3 i 33 de la Constitució espanyola "pel que fa referència a la supressió com a causa justificada de la desocupació permanent de l'habitatge l'ocupació de la qual sense títol legítim quan la persona propietària acrediti haver iniciat les accions judicials adequades per a la recuperació efectiva de la possessió, abans de complir-se el termini de dos anys per considerar l'habitatge com buit".





Aquest organisme ha emès un dictamen, a petició de Cs, en contra de la norma impulsada per la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, i que va ser aprovada pel Parlament el passat 5 de febrer.