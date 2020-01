El preu de l'habitatge de lloguer a Espanya creix un 4,8% el 2019

El preu de l'habitatge de lloguer ha crescut un 4,8% en 2019, deixant el preu mitjà per metre quadrat en 10,9 euros mensuals, mentre que en taxa trimestral l'augment arriba al 0,4%, segons l'informe d'evolució dels preus del lloguer elaborat pel portal immobiliari Idealista.





L'informe conclou que durant el passat any totes les comunitats autònomes han incrementat els seus preus, sent Navarra la regió amb el major augment (10,6%) en els últims dotze mesos. El segueix Aragó (9,1%) i La Rioja (8,7%), mentre que les pujades més modestes s'han produït a Balears (2%), Canàries (3,3%), Madrid (3,6%), Cantàbria (4,3%) i Catalunya (4,4%).





Tot i situar-se entre les autonomies on les expectatives dels propietaris han pujat menys, Madrid i Catalunya són les comunitats autònomes més cares per llogar un habitatge (amb 14,7 i 14,2 euros el metre quadrat, respectivament). La segueixen Balears (12,6 euros), País Basc (11,9 euros) i Canàries (10 euros). Per la seva banda, Extremadura, Castella-la Manxa i Múrcia són les més econòmiques (5; 5,4; i 6,1 euros el metre quadrat, respectivament).









Pel cap d'Estudis d'Idealista, Fernando Encinar, aquestes dades s'expliquen després del decret llei en matèria de lloguer aprovat a la primavera. "Li va donar la volta a la tendència, amb tensions a l'alça dels preus. Legislar no surt gratis, i menys per a milers d'inquilins", ha declarat.





NOMÉS DOS PROVÍNCIES BAIXEN ELS SEUS PREUS





Ourense (-2,5%) i Terol (-1,7%) són les úniques províncies que registren preus més baixos en el portal que fa un any. En totes les altres el preu ha pujat, sent Segòvia, amb un 14,2%, Girona (13,5%), la Corunya i Àvila (totes dues amb el 12,1%) les que lideren la taula.





A la província de Lleida, la incorporació massiva d'habitatges de lloguer temporal en l'àrea de Baqueira ha provocat un increment "inusual" i sense valor estadístic durant aquest any (62,7%).

Barcelona, Madrid i Guipúscoa lideren el rànquing de les províncies més cares (14,9; 14,7; i 13,5 euros el metre quadrat). En la banda oposada es troba Jaén, amb 4,5 euros el metre quadrat de mitjana al mes.