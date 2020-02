El PP demana en un jutjat que no es destrueixin les gravacions del 'Delcygate'

El president de PP, Pablo Casado, ha anunciat aquest dimarts que el seu partit ha anat a un jutjat de guàrdia per demanar empara i evitar que "es destrueixin les proves de les gravacions" de l'aeroport de Madrid-Barajas després de la reunió que van mantenir el ministre de Transports, José Luis Ábalos, i la vicepresidenta de Veneçuela, Delcy Rodríguez, el passat 20 de gener.





"Hem anat a un jutjat de guàrdia per demanar empara perquè crec que el que està passant en relació amb Veneçuela és un canvi de posició tremendament injust amb l'heroica oposició veneçolana, però sobretot crec que és una cosa vergonyós per a Espanya", ha afirmat, per denunciar que el "règim dictatorial" hagi torturat, assassinat i fet l'exili a milions de persones que es "morien de fam".













En una entrevista a Esradio, Casado ha afirmat que han acudit a aquest jutjat de guàrdia perquè "no es destrueixin les proves de la terminal 4" de Barajas i ha recordat que el PP ja va presentar una denúncia contra Ábalos a la Fiscalia però "ni tan sols ens han contestat ". A més, ha indicat que el seu partit també ha presentat una acta notarial i ha criticat que Aena "tampoc hagi dit res" en dues setmanes.