Kreab es postula com la nova agència de comunicació de la Zona Franca

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona, entitat que té com a objectiu dinamitzar l'economia de l'àrea metropolitana de la capital catalana, fa setmanes buscant a una nova agència de comunicació per potenciar la seva imatge pública.





Segons ha avançat 'Dircomfidencial', l'agència favorita per fer-se amb el contracte és Kreab, que ha obtingut una puntuació gairebé perfecta en l'apartat tècnic, superant de llarg als seus competidors.

El contracte, amb una quantia de gairebé 3 milions d'euros al llarg de quatre exercicis, inclou tant la gestió del web corporatiu com de les xarxes socials de l'organisme.









Encara que altres firmes com Roman o Tinkle havien optat a la mateixa contracte, la gran diferència registrada per Kreab torna gairebé segur que la direcció de el Consorci es decanti per l'empresa sueca.